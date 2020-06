Ove je poruke Doris poslala mužu na Valentinovo i nakon toga su skinuli prstenje

HRT-ovu voditeljicu Doris Pinčić Rogoznicu odnedavno prate šuškanja kako je došlo do krize u braku s glazbenikom Borisom Rogoznicom, a čini se kako su problemi počeli u veljači ove godine, i to nakon Valentinova.

No, ono što je sada zaintrigiralo javnost jest screenshot poruka koje je Doris poslala Borisu baš na Valentinovo, a koje je Boris prethodno sam objavio na svom Instagram profilu, koji je odnedavno zaključan za javnost. Boris je tada njima nasmijao pratitelje.

Doris mu je u tim porukama poručila da "stavi sušiti robu, kupi cipele i čarape, odvede donata veterinaru, kad se vrati doma stavi peći batake s krumpirima, mrkvom i ostalim povrćem, a za to vrijeme opegla sve što je suho u košari te stavi sve, sve, sve stvari koje su na tabureu i oko njega u kufer". No, ni to nije bilo sve.

Foto: Screenshot

"Pokupi sa kvake od vrata košulje i moju haljinu i uzeti iz ormara crni sako i doći po svoju voljenu ženicu u 12.30", poručila je još i na kraju mu je poželjela sreću i poručila: "Nemoj što zaboraviti..."

Već sljedećeg dana nakon te Borisove objave Doris se na HRT-u fotografirala s kolegom, a vjenčani prsten nije se nazirao na ruci. Ni nekoliko dana kasnije, tijekom kuhanja, nije nosila vjenčani prsten.

Zajedno su se mogli vidjeti još na rođendanu sina Donata 16. veljače u jednom zagrebačkom restoranu, no čini se kako ni tada Doris nije imala prsten.

Foto: Screenshot

Posljednja zajednička fotografija koju je Doris objavila je selfie s kraja siječnja na kojem se vidi da Boris nosi prsten na ruci, a tjedan dana prije isti se prizor mogao vidjeti i na njezinoj ruci.

Boris je na jedno vrijeme čak bio i potpuno deaktivirao svoj Instagram profil.

Doris i Boris vjenčali su se u rujnu 2013. u njihovom rodnom Zadru, a Doris koja se tada bavila samo glumom bila je nekoliko mjeseci trudna.