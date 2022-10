Ovakvu je ne viđamo često: Žanamari Perčić pokazala lice bez trunke šminke: 'Prirodna ljepota'

Pjevačica Žanamari Perčić (40) redovito pratitelje počasti provokativnim fotografijama i snimkama iz teretane gdje naporno vježba, a sada je pokazala lice bez trunke šminke nakon tretmana SkinPena. Riječ je o tretmanu koji potiče kožu na proizvodnju kolagena i regeneraciju te smanjuje izraženost ožiljaka, strija, hiperpigmentacije i bora.

Nakon uspješnog tretmana, Žanamari se pohvalila izgledom svoje kože te je pokazala kako izgleda ''u prirodnom izdanju'', a pratitelji su se složili da izgleda sjajno.

''Ljepotica'', ''Divna'', ''Prekrasna'', ''Prirodna ljepota'', ''Sjajno'', ''Top si bez šminke, češće to furaj'', ''Čudo'', ''Vrh'', ''Wow'', samo je dio komentara.

Perčić je u posljednje vrijeme često isticala koliko vježba i koliko vremena provode u teretani. Sada je o tome progovorila i u intervjuu.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa- ispričala je Žanamari za InMagazin te objasnila kako pazi na prehranu.

- Muž kuha, ja volim jesti odmah kad dođem iz teretane pa ga nazovem da mi spremi, ali nje to ništa komplicirano. Jedem piletinu, posni sir, jaja, ribu, dakle sve što sadrži protein. Pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršavjeti - pojašnjava. Objasnila je i da ima celulita.

- Pa što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in – dodala je Žanamari koja nosi titulu jedne od najzgodnijih Hrvatica.

