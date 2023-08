Ovaj par mnogima je vratio vjeru u ljubav, a njihova priča traje i nakon showa

Bingeanje

Painkiller je zastrašujuća priča o manipulacijama današnje farmaceutske industrije

Aferu oko lijeka Oxycontin koja je potresla Ameriku istraživao je i ponajbolji svjetski dokumentarist Alex Gibney napravivši dokumentarac The Crime of the Century. Seriju i on potpisuje, slobodno je pogledajte, teorija zavjere u stvarnosti