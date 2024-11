Ovaj glumac je zbog 'Karate Kida' bio idol mnogima, a sada ima 63 godine i izgleda puno mlađe

Ralph Macchio (63) , američki glumac talijansko-grčkog podrijetla, postao je svjetski poznato ime zahvaljujući kultnoj ulozi Daniela LaRussa u filmu "Karate Kid". Njegova karijera, koja traje već više od četiri desetljeća, dokaz je kako se talentom i predanošću može izgraditi dugotrajan uspjeh u Hollywoodu. Prije nekoliko dana dobio je i svoju zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu, zahvaljujući i velikoj popularnosti serije "Cobra Kai" na Netflixu.

Rođen 4. studenog 1961. u Huntingtonu, New York, Macchio je već kao trogodišnjak počeo uzimati satove plesa. Sa 16 godina ga je otkrila glumačka agentica na plesnoj priredbi, što je označilo početak njegove karijere u svijetu zabave. Prvi veći uspjeh postigao je ulogom u seriji "Eight Is Enough", nakon čega je uslijedila značajna uloga u filmu "The Outsiders" redatelja Francisa Forda Coppole.

Životna prekretnica dogodila se 1984. godine kada je dobio glavnu ulogu u filmu "Karate Kid". Film je postao globalni hit, a Macchio je preko noći postao tinejdžerski idol. Uspjeh prvog filma rezultirao je snimanjem dva nastavka - "Karate Kid II" (1986) i "Karate Kid III" (1989). Ova trilogija učinila ga je jednim od najprepoznatljivijih glumačkih lica 80-ih godina.

"Nakon premijere Karate Kida, moj život se potpuno promijenio," prisjetio se Macchio u jednom intervjuu. "Kamo god sam išao, ljudi su vikali 'Daniel-san!' Bilo je pomalo zastrašujuće, ali istovremeno i nevjerojatno iskustvo. Preko noći sam postao osoba koju su svi prepoznavali."

Posebno ga je dirnula reakcija mladih obožavatelja: "Dobivao sam pisma od djece koja su mi pisala kako im je film pomogao nositi se s nasilnicima u školi. To mi je pokazalo koliku moć ima film i koliko je važna poruka koju prenosi."

Nakon Karate Kida i njegova dva nastavka, prvu značajnu odraslu ulogu ostvario je 1992. u kriminalističkoj komediji “Moj rođak Vinny” u kojoj je, uz Joea Pescija i Marisu Tomei, glumio Billyja Gambinia, čovjeka krivo optuženog za ubojstvo u gradiću u Alabami.

Jedanaest godina poslije potpuno se preobrazio kao psihotični ubojica Donnie u trileru “A Good Night to Die”, a zatim su uslijedili angažmani u serijama “Zakon i red” te “Ružna Betty” u kojoj je glumio političara Archieja Rodrigueza, dečka Bettyne sestre Hilde. Obitelj je prehranjivao zarađujući i kao kazališni glumac na Broadwayu te angažmanom u američkoj verziji “Plesa sa zvijezdama” gdje je osvojio četvrto mjesto.

Prije šest godina Macchio se vratio svojoj najpoznatijoj ulozi u seriji "Cobra Kai", koja se prikazuje na Netflixu. Serija je osvojila novu generaciju obožavatelja i dokazala da priča o Danielu LaRussu i karateu nije izgubila na svojoj privlačnosti. U seriji glumi zajedno sa svojom kćeri Juliom, što mu je, kako sam kaže, jedan od najdražih trenutaka u karijeri.

"Vratiti se ulozi Daniela nakon toliko godina bilo je kao ponovno susresti starog prijatelja," izjavio je Macchio. "Ali ovaj put imam priliku istražiti lik iz potpuno nove perspektive, kao odraslog čovjeka i oca."

Jedna od najljepših priča iz Macchijevog života je njegova ljubavna priča. Svoju buduću suprugu Phyllis Fierro upoznao je kada mu je bilo samo 15 godina, na rođendanskoj zabavi u podrumu svoje bake. Par se vjenčao 1987. godine i zajedno su izgradili skladan obiteljski život. Phyllis radi kao medicinska sestra, a zajedno imaju dvoje djece: Juliu (32), koja je krenula je očevim stopama i pojavila se u seriji "Cobra Kai", i Daniela (28), koji radi u sportskom menadžmentu.

Danas, Ralph Macchio nije samo glumac već i producent koji aktivno sudjeluje u stvaranju "Cobra Kai" serije. Uspješno balansira između glumačke karijere i obiteljskog života, a 2022. godine objavio je i memoare "Waxing On: The Karate Kid and Me", u kojima dijeli svoje iskustvo s kultnom ulogom koja mu je obilježila život.

"Nikad nisam mogao predvidjeti da će Karate Kid imati toliko dugotrajan utjecaj," priznaje Macchio. "Ali to je postao dio mog DNA, dio mog nasljeđa, i na tome sam beskrajno zahvalan", kazao je Macchio.

