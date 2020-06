Ova manekenka sada ima savršeno lice, a ovako je izgledala prije operacija

Jedna od najuspješnijih manekenki mlađe generacije Bella Hadid danas zarađuje milijune zahvaljujući svom izgledu. Poznata manekenka u tinejdžerskim danima izgledala je nešto drugačije nego danas i ona tvrdi da su promjene na njenom licu rezultat odrastanja u što je teško povjerovati. Ona negira da je bila na estetskim zahvatima, ali fotografije od prije nekoliko godina i one novijeg datuma pokazuju kako je sigurno operirala nos.

Na fotografiji na kojoj je u društvu mame Yolande i njezinog tadašnjeg supruga Davida Fostera Bella ima 14 godina i vidljivo je kako je tada imala tanje usne i drugačiji nos. Stručnjaci za estetsku kirurgiju kažu kako je Bella osim operacije nosa koristila i botoks kako bi podigla luk obrve i da ga je koristila i na jagodicama lica kako bi bile izraženije i izduženije. Upravo zbog svih ovih karakteristika njezinog lica znanstvenici su prošle godine Belli dodijelili titulu najljepše žene na svijetu, baš zbog njenih crta lica.

Foto: AJM/Press Association/PIXSELL Yolanda Hadid, David Foster and Bella Hadid at the 15th Annual Andre Aggasi Grand Slam for Children at Wynn Hotel and Casino, Las Vegas, NV Photo: Press Association/PIXSELL

Čak ju je i majka Yolanda branila i u svojim intervjuima je isticala kako njezine kćeri nisu koristile ni botoks ni filere jer znaju da ih je ona koristila i imala je problema i zato su njezine kćeri protivnice botoksa. Znanstvenici su objašnjavajući zašto su upravo Bellu izabrali za najljepšu ženi rekli kako ima savršene crte lice i njihov izračun pokazao je kako ima savršene proporcije.