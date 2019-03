Otac techna Juan Atkins i vizionarski duo Red Axes headlineri su šibenskog NOX Festivala!

Detroitski otac techna Juan Atkins i izraelska elektro senzacija Red Axes predvodnici su skupine od ukupno šest zasad objavljenih imena izvođača koji će u špici ljeta, 2. i 3. kolovoza, nastupiti na šibenskom NOX Festivalu!

Tijekom dva dana na dvije pozornice, s njima će na Martinskoj nastupiti i najpoznatiji hrvatski DJ Petar Dundov, Coeus iz Srbije, DJ Jock iz Splita te šibenski domaćin Lawrence Klein (RatCat).

Juana Atkinsa smatraju začetnikom elektroničke glazbe, pa nije čudno što ga zovu i ocem techna. Derrick May, Kevin Saunderson i on bili su u Detroitu jezgra scene koja se kasnije proširila po cijeloj planeti kojom danas žare i pale izvođači poput Red Axes. Svojim originalnim pristupom elektroničkoj glazbi, taj izraelski duo već puno desetljeće širi horizonte i briše granice između plesne i alternativne muzike. Na Martinskoj će izvesti DJ set.

Petar Dundov sigurno je najpoznatiji hrvatski DJ i sjajan producent koji po svom talentu, glazbenom stažu i diskografiji spada među najjače domaće autore te je prvorazredni glazbeni izvozni proizvod. Iza sebe ima veliki broj singlova, albuma te nastupa na festivalima i u klubovima diljem svijeta.

Među domaćim izvođačima koje objavljujemo u prvoj fazi su i splitski DJ Jock te šibenska zvijezda Lawrence Klein. Jock je na sceni od puberteta i jedan je od najpoznatijih DJ-a u Dalmaciji, a osim što nastupa za pultom značajan je i zbog vlastite uspješne produkcije. Lawrence Klein na NOX-u ima dvije uloge, DJ-a i organizatora festivala zajedno sa svojom organizacijom RatCat. U ovom trenutku jedan je od najzanimljivijih izvođača na domaćoj sceni elektroničke glazbe, otprilike kao što je na srbijanskoj Coeus.

U glazbi je od djetinjstva kada je svirao klavir i naučio sve što će kasnije primjenjivati u vlastitoj produkciji i tako zaslužiti epitet jednog od najboljih DJ-a i producenata na Balkanu. Iza njega su cijenjena izdanja i nastupi s brojnim svjetski poznatim glazbenicima.

Paralelno s objavom prvih izvođača, u prodaju je na sustavu Entrio puštena i PHASE ONE serija ulaznica po cijeni od samo 130 kuna, što je upola manje nego što će koštati do početka festivala. Svi koji kupe festivalsku ulaznicu ostvaruju pravo na besplatno kampiranje na Martinskoj od 1. do 5. kolovoza (boravišnu pristojbu od 10 kuna plaćaju sami).

NOX Festival organiziraju šibenska Nota i RatCat, a održava se pod pokroviteljstvom Grada Šibenika i Turističke zajednice grada Šibenika. Festival je u potpunosti hrvatski i šibenski proizvod te je jedan od rijetkih festivala elektroničke glazbe koji nije pod kontrolom inozemnih agencija i investitora.

Na festivalu će nastupiti dvadesetak izvođača čija će imena biti objavljena narednih tjedana i mjeseci, zajedno sa pretprodajom ulaznica koje će u idućim fazama biti skuplje.

Na Martinskoj će, podsjetimo, ovoga ljeta tijekom srpnja i kolovoza biti održano nekoliko festivala i to Regius, Seasplash, Nox, Membran i Blast, što znači da nas čeka intenzivno i nadasve zabavno ljeto u Šibeniku koji je trenutačno jedan od najjačih hrvatskih centara elektroničke glazbe.