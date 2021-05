Oliver Mlakar: Ružu za Životno djelo neću nikada zaboraviti, to je moj vrhunac

On je televizijska ikona čiji su lik i glas dio kolektivnog pamćenja generacija - tako je u večerašnjoj HRT-ovoj emisiji "U svom filmu" predstavljen najpopularniji televizijski voditelj svih vremena - Oliver Mlakar (85). Prva tema gostovanja bila je njegova dugogodišnja vrlo uspješna karijera.

"Radio sam na tome jako dugo pa sam u tome uspio. Početak je bio baš mučan, nisam bio dobar. Ali sam uspio", kazao je Mlakar. Potom je komentirao Eurosong i onaj 1990. godine kada je on vodio s kolegicom Helgom Vlahović.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"U to vrijeme je bilo jako jako gledano i privlačilo je publiku. Možda danas nije toliko tako. Ja sam godinu prije te koje sam vodio komentirao show i kada je Riva pobijedila, došlo je pitanje tko će to voditi", započeo je Mlakar i opisao kako je došlo do toga da on i Helga Vlahović vode natjecanje u Hrvatskoj. Presudilo je, kaže, to što se oboje snalaze na više jezika. Prisjetio se i pomalo čudne situacije kada se do dan prije showa "nije znalo" tko vodi.

"Dva dana prije prijenosa rekao je da se ne zna tko će to voditi. Ja sam nazvao Helgu i rekao joj da ja to neću raditi ako oni nisu načisto s tim tko će to raditi. Sazvali smo pressicu i objavili da nećemo raditi. Pa je počeo kaos, ali nagovorili su nas da se vratimo", ispričao je Oliver pomalo zbunjenu situaciju.

Upitan kakvi mu se osjećaji bude nakon toliko vremena u studiju, kazao je:

"S jedne strane to je kao da je bilo jučer, no s druge strane, ono što je prošlo - ne osvrćem se više na to. Naravno, emocije se bude", odgovorio je Mlakar. "Nas pošalju u mirovinu po sili zakona, ali evo, mogli smo još voditi", komentirao je Mlakar.

Oliver je rođen u Ptuju, Sloveniji, a odrastao je u Osijeku.

Foto: HRT screenshot

"Na kraju rata, otac je negdje stradao, a ne znamo ni gdje ni kako. Ne znamo gdje je grob. Ostala je mama i stariji brat. Preselili smo se tako u Osijek kada nas je prihvatila mamina sestra. Mama je počela raditi u Saponiji i tako smo preživjeli teška vremena", kazao je Mlakar i dodao da nije završio studij francuskog i talijanskog jer je počeo raditi na televiziji.

Oliver je vodio razne festivale, kvizove, emisije, medijske nagrade. Među ostalima radio je Splitski festival, Opatijski, Jadranski susreti, kulinarske emisije.. Posebno se prisjetio koliko su ga u Splitu voljeli.

"Kada sam došao na pozornicu, uvijek, najaviti nekakve reklame ili nešto, svi su mi pljeskali kao da sam nekakav pjevač. Baš su me voljeli", ispričao je Mlakar.

"Kviskoteka je najljepši period mog radnog vijeka, ja sam bio dovoljno sretan da ju radim. To je bio kviz znanja i meni je to bilo jako drago. Danas se dijele novci za pitanja poput: "Koja rijeka teče ispod Savskog mosta?". Tada je nagrada bila krasna, nije bila novčana. Dijelio se studij u Londonu, na primjer..", komentirao je možda najpoznatiji njegov kviz, čiji je autor bio Lazo Goluža.

Oliver je u svojoj karijeri primio čak pet Večernjakovih ruža, uključujući i ono za Životno djelo 2019. godine.

"Jako puno mi znače ta priznanja. Kad je počela ta Ruža, to je bila jedina nagrada i to od publike, a to je bilo najvažnije. A to možda nije ni čudo jer sam u to vrijeme bio sam jedan od rijetkih koji je radio te dobre emisije. Tad je bilo: Bilo kuda, Mlakar svuda pa su možda te nagrade rezultat toga. Ali svakako su mi značile puno, i dan danas mi znače. A pogotovo ova za Životno djelo koju sam primio prije dvije godine. To je bilo jako dirljivo ustvari. Nisam nikada mogao u životu ni zamisliti da ću tada po prvi puta u teatru u Zagrebu doživjeti, kako se to kaže: 'standing ovation'. Svi su zapljeskali, vidio sam puno poznatih, nepoznatih, čuvenih ljudi koji su me poznavali. To neću nikada zaboraviti, to je vrhunac", komentirao je Mlakar.

