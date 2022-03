Nina Violić proslavila 50. rođendan, oduševila ju poruka koja joj je stigla u inbox: 'Na mojim ste rukama ugledali svijet'

Glumica Nina Violić jučer je proslavila jubilarni 50. rođendan, a u moru čestitki koje su pristigle na njezinu adresu bila je i jedna koja ju je posebno oduševila. Naime, Nini se putem društvenih mreža javila primalja koja ju je prva primila u ruke, a njezinu poruku glumica je podijelila sa svojim pratiteljima.

„Draga Nina, otkrivši preko Facebooka da je danas vaš rođendan i to jubilarni ne mogu da se ne javim. Od sve srca čestitam s najboljim i najljepšim željama za vašu budućnost! Javljam se jer se i ja osjećam ugodno prateći vas iz 'daljine' budući ste na mojim rukama u riječkom rodilištu ugledala svijet/upoznale smo se jednom prilikom u riječkom kazalištu“, poručila joj je Branka Radišić. "Najljepše ikad", poručila je tek kratko oduševljena Nina.

Inače, glumica već tri godine uživa u ljubavi s kolegom Filipom Šovagovićem. Njihovi poznanici i prijatelji na početku nisu vjerovali nagađanjima kako je par zajedno i tvrdili su da su karakterno previše različiti da bi bili skupa, ali u njihovu slučaju pokazalo se opet kako se različitosti privlače. Nina i Filip u skladnoj su vezi već godinama, a kako izgleda njihova ljubav unutar četiri zida Nina je svojedobno pokazala u videu u kojem joj je Filip zašio gumb na ružičastom kaputu.

- Evo ljubavi, gotovo ti je, možeš ići na priredbu - rekao je Šovagović na kraju videa. Na početku nisu pričali o svojoj romansi, ali Nina je u jednom intervjuu za Večernji list ipak rekla kako su imali dogovor da o svojoj vezi ne pričaju u javnosti, ali Filip je prekršio taj dogovor. - Bili smo se dogovorili da nećemo govoriti u javnosti o našoj vezi i na taj način smo se sačuvali dvije godine, onda me je zeznuo jer je pred premijeru svoje predstave “Zagreb 2020” dao intervju u kojem je sve izblebetao i onda me sprdao da je njegov intervju čitaniji od mog. Ali to je možda novo normalno da frajeri pričaju o ljubavi, a frajerice o poslu - rekla nam je tada Nina.

