Oglasila se Ellen DeGeneres nakon vijesti o smrti njezine nekadašnje partnerice Anne Heche

Voditeljica Ellen DeGeneres oglasila se na društvenim mrežama nakon vijesti o smrti njezine nekadašnje partnerice Anne Heche.

- Ovo je tužan dan. Anninoj djeci, obitelji i prijateljima šaljem svu svoju ljubav - napisala je Ellen na Twitteru.

This is a sad day. I'm sending Anne's children, family and friends all of my love.