Danijela Dvornik prisjetila se anegdote kada joj je Dino zaprijetio razvodom: 'Još moram platiti da je se riješim?'

Danijela Dvornik (55) na svojem je Instagram profilu objavila fotografiju nastalu pored mora. Danijela je fotografiji okrenuta leđima, a nosi bijelu haljinu i šešir te gleda u daljinu. U opisu objave otkrila je da se na današnji dan prije 34 godine udala za kralja funka Dinu Dvornika.

- Danas bi slavili 34 godine braka Dino i ja, pod uvjetom da je živ i da se u međuvremenu nismo rastali, a bilo je situacija. Međutim, mi smo imali svoju malu tajnu dugovječnosti braka i ide ovako: (zvuči nevjerojatno, ali istinito je) - započela je Danijela.

- Jedan dan smo se posvađali oko nečega, pretpostavljam da sam ja bila inicijator. Dino pukao i zaprijetio mi je razvodom. 'Može, samo ovaj put ti pokreni razvod!', dobacim ja. I tako Dino nazove svog Jokera, 981 (to su nekad bile informacije za sve i svašta) - dodala je te ispričala da je Dino tada rekao da se želi 'razvesti od ove lude žene', a osoba s druge strane odgovorila je da to nije pametna odluka.To ga je razljutio, pa ju je upitao kako ona zna što je pametno za njega. Zatim mu je žena s druge strane objasnila proceduru, a njega je kasnije zanimalo koliko se čeka, prepričala je Danijela.

Gospođa mu je objasnila da je u pitanju razdoblje duljine od šest mjeseci do dvije godine. " 'O j*bote pa do tada ćemo napraviti drugo dijete! Pa je li može to malo brže, poludjet ću s njom?' ", rekao je tada kralj funka, a žena na liniji objasnila mu je potom da se je nazvao informacije, a da za brzi razvod treba platiti odvjetnike. Dvornika je tada zanima cijena, a ona mu je odgovorila da je nju razvod stajao oko 2000 maraka. " 'Još moram platiti da je se riješim? Ma ništa od toga, prekomplicirano je!' Pa mi je dobacio: 'Sve si čula, ništa od rastave, danas imaš sreće!' ", prisjetila se Danijela situacije te dodala hashtagove 'kako da ga ne volim', 'bračni život' i 'to je bila ljubav'.

Ovom objavom Danijela je mnoge nasmijala. "Jedan, jedini. Baš si me nasmijala", "Carski!", "Ovo je samo Dino mogao izvesti", "Koja priča", pisali su joj pratitelji.

Inače, nedavno je Danijela, dok je pospremala, pronašla jedan detalj s vjenčanja te podijelila priču s pratiteljima. Danijela je podijelila na svojem InstaStoryju fotografiju cipela koje je nosila 1989. godine i otkrila koja se priča krije iza odabira i pronalaska cipela.

- Išlo se u Italiju po njih, jer ova boja nije postojala kod nas - prisjetila se pored fotografije cipela na petu jarke ljubičaste boje.

- Ne mogu ih obuti više - dodala je te svoje osjećaje oko toga istaknula tužnim emotikonom.

Podsjetimo, Danijelina kći Ella prije nekoliko godina podijelila je fotografiju s vjenčanja svojih roditelja. Na fotki se vidi da je Danijela nosila ljubičastu kombinaciju kojoj je dodala bijeli ukras za glavu, a sve je upotpunila i ljubičastim ružem. Dino je nosio tregere, leptir mašnu i lennonice.

- Osamdesete su bile godine, kad su se oni vjenčali - napisala je Ella tada te stavila hashtag 'mama i tata'. Na fotografiji se vidi i glazbenik Neno Belan koji je prisustvovao tom događaju.

