Odrekli smo se seksa da bi nas Bog nagradio

Pop zvijezda Justin Bieber u velikom je intervjuu za Vogue progovorio o svom odnosu sa suprugom Hailey Baldwin, s kojom se vjenčao u rujnu prošle godine u vijećnici u New Yorku.

- Imao sam problem sa seksom. Mislim da to može uzrokovati puno boli. Nismo spavali sve do braka. Ljudi nekad imaju seks jer se ne osjećaju dovoljno dobro, nisu dovoljno samouvjereni. To rade i žene i muškarci, nema pravila. Namjerno sam se odrekao seksa kako bi me Bog nagradio i dao mi snage. I mislim da je Hailey taj dar - kazao je Bieber.

Justin i Hailey bili su prijatelji 10 godina. Često su zajedno odlazili u crkvu, a zbližili su se u lipnju prošle godine. Bieber je i dosad u intervjuima govorio kako je veliki vjernik. Takoje 2011. tada 16-godišnji Bieber u razgovoru za Rolling Stone kazao kako je "protiv pobačaja jer je to kao da ubijete bebu".

Pogledajte koji razvod poznatih su šokirali javnost u 2018