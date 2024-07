Odnosi između likova su puno dublji i sve je atmosferičnije nego u istoimenom filmu

Presumed Innocent, Apple TV+

U očekivanoj praznini zbog Europskog prvenstva u nogometu nije ostalo previše toga za preporučiti pa se malo vraćamo u rubriku “snađite se”. Jer, podsjećamo, Apple TV+ nije još raspoloživ u nas, no sigurni smo da već imate načina kako gledati sadržaje koji se tamo objavljuju. Za ovu seriju odlučili smo se iz dva razloga. Prvi je što se radi o prvoj televizijskoj ekranizaciji poznatog istoimenog romana Scotta Turowa, koji je za film adaptiran 1990. godine, gdje su u glavnim ulogama bili Harrison Ford i Brian Dennehy. I taj je film bio ozbiljan hit, no za ono vrijeme je i književni predložak bio vrlo kvalitetan. Kažemo za ono vrijeme jer tada je vizualna umjetnost pokretne slike u cijelosti počivala na filmu, nije bilo ove današnje disipacije po milijun streamera, televizija, a tek ponešto i na filmu. Drugi je razlog Jake Gyllenhaal, i dalje jedan od perspektivnijih američkih glumaca no kojem u posljednje vrijeme ne ide baš osobito, a i pridjev “perspektivan” s vremenom gubi na vrijednosti jer i njemu su već 43. Realno, on već nekoliko godina nema zaista veliki hit, no i dalje je tražen pa ga je bilo interesantno vidjeti na malom ekranu u ulozi koja je bila jedna od boljih Harrisona Forda. Televizijski “Presumed Innocent”, ili “Nedokazana krivnja”, kako je film bio preveden u nas, iste je, naravno, radnje, ugledni tužitelj biva optužen za ubojstvo ljubavnice i posljedično mu se u kratkom roku raspada brak, on dospijeva pred sud s dobrom šansom da u zatvoru zaglavi do kraja života. Serija je bitno sporijeg ritma nego što je bio film, što je logično, ponovit ćemo da autori, ovdje je to znameniti David E. Kelley, imaju daleko više prostora kroz nekoliko sati koliko pružaju serije nego u nekih dva sata koliko je, recimo, trajao film, pa u cijelosti mogu razviti priču i atmosferu. Tako i jest ovdje, unatoč tome što Gyllenhaal nema partnere koje je imao Harrison Ford u filmu, gdje su uz njega i Dennehyja bili i Raul Julia, John Spence pa i Greta Scacchi, svejedno su odnosi između likova puno dublji, sve je atmosferičnije s više vremena da se svaki od likova i njihovo funkcioniranje pravilno upoznaju. Serija je prilično dobro ocijenjena, ne vrhunski, ali dosta dobro, Gyllenhaal je i prije naznačavao da mu ovakve uloge, gotovo klasične dramske, bolje pristaju od kakvog akcijskog ili ratnog filma, pa dosta dobro odražava mentalne i psihičke krize kroz koje njegov lik, Rusty Sabitch, prolazi. Interesantno je spomenuti veterana Billa Campa kojemu uopće ne ide loše, primjetan je i nakon ozbiljne uloge u podcijenjenom “Zvuku slobode”.

Hitler and the Nazis: Evil on Trial, Netflix

U kontinuiranoj poplavi dokumentaraca i doku serija o nacistima i njihovim zlodjelima ne bismo previše pozornosti poklanjali još jednom takvom uratku. No, ovaj potpisuje Joe Berlinger, ugledni američki dokumentarist koji se ranije ponajviše bavio true crime dokumentarcima, a onda i onima koji su se bavili društvenim pitanjima u SAD-u i drugdje. Možda bi bilo najpoštenije reći kako ga ovdje publika poznaje ponajprije po dokumentarcu o Tedu Bundyju, ali je nakon toga uslijedio i film o Jef­freyju Epsteinu ili Bernieu Madoffu, uz ostale. S kolegom Bruceom Sinofskym, koji je u međuvremenu preminuo, nominiran i za Oscara za film “Izgubljeni raj: Čistilište 3”, a i sedam je puta nominiran za nagradu Emmy. I sada ovako talentiran čovjek prihvaća napraviti novu dokumentarnu seriju o nacistima koju je odlučio napraviti kada je shvatio kako dvije trećine milenijalaca ništa ne zna o nacistima, odnosno o tome što se događalo u njihovom najvećem koncentracijskom logoru Auschwitz. I ovo doista služi svrsi, puno je koloriranog materijala, odličnih sugovornika koji donose neke detalje za koje do sada doista nismo znali.

Football Bomber: Attack on Borussia Dortmund, SkyShowtime

Red je, dok je nogomet, preporučiti nešto o nogometu, zar ne? Ovdje se radi o jednom drugačijem događaju vezanom uz nogomet, no koji nije vezan uz samu nogometnu igru već uz nogometnu momčad. Ne baš onu istu koja je nedavno igrala finale Lige prvaka, ali o istom klubu, a to je popularna Borussia Dortmund. Naime, 2017. godine, pred utakmicu Lige prvaka protiv Monaca u četvrtfinalu, autobus s momčadi napadnut je postavljenom bombom pokraj ceste kojom je prolazio što je rezultiralo ozljeđivanjem igrača Marca Bartre i jednog policajca. Samo čvrsta struktura autobusa spriječila je da se ne dogodi nešto teže. I, još luđe od svega, napad nije bio motiviran navijačkim emocijama već profitom, počinitelj je mislio da će napadom podići cijene dionica Borussije Dortmund u koje je bio nedavno uložio. Ovo je film koji govori o tome, kao i o istrazi koja je uslijedila, a gdje se, naravno, istraživalo jesu li u pitanju islamisti, neka strana sila, elementi krajnje ljevice ili desnice. U svakom se slučaju radi o jednom od bizarnijih događaja sportske povijesti.

Postaja jedanaest, MAX

Vrlo interesantna distopijska serija koja je dobila od publike doista dobre ocjene. I za to postoje razlozi, jedan je svakako Mackenzie Davis, kanadska glumica koja se u relativno kratko vrijeme profilirala kroz nekoliko iznimno uspjelih filmova poput “Marsovca”, “Blade Runnera 2049”, “Terminator: Mračna sudbina”. Ova je serija nekako na tom tragu, događa se u alternativnoj budućnosti koja se zbiva nakon pandemije koja je praktično uništila stari svijet. Davisova se u takvom scenariju dobro snalazi, tu je još i poznati meksički karakterni glumac Gael Garcia Bernal, a sve prikladno počinje u jednom kazalištu za predstave “Kralj Lear”. Vrlo brzo svijet pada u kaos i rastvara se pošteđujući samo nekoliko slučajno odabranih. No, i u ovoj seriji pokazuje se kako je umjetnost neuništiva pa nadživljava i takvu smrtonosnu pandemiju. Serija je temeljena na književnom predlošku istog imena koju je napisala Emily St. John Mandel. I dobila je 14 nominacija za Primetime Emmyje. Jedini potencijalan problem je ritam, kao i dojam već viđenoga.