Odlični rezultati nakon pandemije u HDS ZAMP-u: U 2022. ostvareno više od 21 milijun eura prihoda

Stručna služba ZAMP Hrvatskog društva skladatelja (HDS) objavila je da je u prošloj godini, rekordnoj nakon pandemijskog perioda, ostvareno više od 21 milijun eura prihoda od autorskih prava, što je skoro 30 posto više nego u 2021.

"To su iznimno dobri poslovni rezultati nakon što je pandemija uvelike ugrozila sektor koji se temelji na bliskosti i druženju", istaknuo je glavni direktor HDS ZAMP-a Nenad Marčec na konferenciji za novinare. Po njegovim riječima, morali su otpustiti dio zaposlenika i smanjiti plaće, no okrenuli su se ostvarivanju prava za korištenje glazbe na internetu, sklopili ugovore sa svim servisima i od tri miljuna došli do 12 miljuna kuna prihoda.

Sada se, dodao je, sve dobro poklopilo, a nakon obustave mjera u travnju zadržan je veliki broj online pretplatnika, što je rezultiralo povećanjem prihoda u tih osam mjeseci. Marčec je upozorio da postoji još puno prostora da se poboljša status autora na streaming platformama, jer se njihovi prihodi kreću od 12 do 15 posto onoga što platforma ostvari od pretplate, a problem je i s transparentnošću algoritama i prikupljanjem podataka.

Prezentirajući izvješće Milan Majerović-Stilinović rekao je kako u pojedinim segmentima autorskih prava prednjače koncerti s kojih su prihodi porasli za oko 300 posto te priredbe s rastom od 130 posto. Porasla je i prodaja glazbenih licenci poslovnim korisnicima poput hotelijera, ugostitelja i obrta od 47 posto, dok prava mehaničke reprodukcije nastavljaju trend pada. Zabilježen je rast prihoda od online i digitalnih prava od 53,9 posto, prihod u kategoriji "internetski i glazbeni (S)VoD servisi“ premašio je 1,61 milijun eura.

S predpandemijskih dvije tisuće pretplatnika, sada je u Hrvatskoj preko 200 tisuća korisnika nekog od servisa, a HDS ZAMP ima potpisane ugovore s najvažnijim, uključujući i VoD servise poput Netflixa, Amazona, Disneyja.

"Kroz godišnje izvješće dobiva se i slika o cjelokupnoj glazbenoj industriji u Hrvatskoj, a prošla 2002. je bila godina oporavka od korona krize", ustvrdio je Majerović-Stilinović. Najemitiranija pjesma domaćih autora u 2022. je “Trebaš li me” u izvedbi Eni Jurišić i Matije Cveka, prema službenim ZAMP-ovim podacima, nakon obrade ukupno 294.157 djela i više od 17,6 milijuna njihovih izvedbi uživo, te na radiju i televiziji.

Primivši prigodan dar, mikrofon, Cvek je rekao da nije očekivao da će imati čak dvije pjesme među top deset, no jako je ponosan i to će mu zasigurno biti poticaj da bude još bolji.