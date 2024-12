Odabrali smo 20 najboljih modernih hrvatskih pjesama u 2024. godini

Općenita mainstream percepcija o modernoj glazbi u Hrvata još uvijek nije dosegnula zadovoljavajuću razinu. Ako želimo definirati suvremenu glazbu sa stvarnim interesom, sa stvarnom i održivom pričom, moramo se okrenuti organizatorima i izdavačima tvrtke yem. Za razliku od mnogih novih pop lica koja dobivaju povremeno, čak i upitno zaslužene medijske i diskografske 'pogurance', a s druge strane ne mogu rasprodati koncerte ni u iznimno malim prostorima te nastupaju po trgovačkim centrima, aduti yema već dugi niz godina grade priču koja je uspijevala čak unatoč takozvanom ignoriranju mašinerije.

To ignoriranje je, pak, u posljednju godinu-dvije postalo nemoguće čak i za one koji su se najviše odupirali, ponajviše zbog megahitova i radijskih uspjeha izvođača kao što su Grše, Hiljson Mandela i Miach. Međutim, i ispod plitkog, površinskog gledanja ovu zajednicu čini oko 50 izvođača koji imaju prilično stabilne i organske baze obožavatelja, koji bez problema mogu rasprodati manje ili veće prostore te od kojih neki imaju stotine tisuća ili milijune pregleda bez da su ijednom podrobnije predstavljeni široj hrvatskoj javnosti. Iako se nekim imenima počela davati pažnja koju zaslužuju, hrvatski mainstream i dalje ignorira najutjecajniju grupu modernih glazbenika. Naravno, jedno je stvar ukusa, koliko svakome ponaosob ovaj suvremeni stil pjesama leži ili ne, što sami tražite u glazbi, ali činjenica je da je ova vrsta glazbe kod mladih uvjerljivi broj jedan što se tiče hrvatskih izvođača.

Stoga smo, uz ova već sad široj javnosti poznata lica, odlučili ponovno dati pozornost ljudima koji već dugo drže 'zlatno doba' hrvatske moderne glazbe, ali se i fokusirati na pjesme objavljene u 2024. godini te ih rangirati po ukusu i procjeni autora teksta. Naravno, svatko od tisuća i tisuća obožavatelja ovih izvođača ovu bi listu skrojio po svojem guštu, ali to ne znači da se ne vrijedi poigrati i složiti vlastitu ljestvicu. Da tehnički pojasnimo, stilski će ove pjesme podrazumijevati žanrove od trapa, preko housea i popa, sve do punka ili drum'n'bassa. No cijelu tu zajednicu ipak nazivamo trap zajednicom, jer, kako nam je prvi čovjek yema Zvone Pušić u jednom intervjuu kazao, trap je kultura, nešto što je puno više i šire samih žanrovskih karakteristika.

20. Shtosmo – Paradoks (ft. Rovli & Lucya)

Mladi zagrebački trio koji čine trap izvođači Penka, Bobix i Singer početkom godine izbacio je svoj treći i dosad najveći projekt Kalopsija. Momci koji su u svojim prijašnjim numerama (npr. Tika Taka ili Štrumfeta) bili poznati po mohspit glazbi, takoreći trap glazbi za divljanje, na albumu Kalopsija znatno su raspršili svoj asortiman. Jedan je od najboljih dokaza toga pjesma Paradoks koja počinje intrigantnim ženskim vokalom, s prostornim instrumentalnim osjećajem u pozadini dok se ne spusti drum'n'bass s energičnim i upečatljivim refrenom Bobixa koji kontrastira ranije spomenuti uvod, ali se unatoč tomu odlično uklapa u koncept pjesme. Nešto drukčije, nešto malo dublje u odnosu na klasične trap pjesme, ali i dalje dovoljno zarazno i podobno zadržavanju pažnje s promjenama unutar pjesme.

19. Peki – Dalmacija Maroko

Kad bismo birali izvođača godine, drniški trap izvođač Peki u najmanju bi ruku bio kandidat za tu nagradu, ako ne i njezin osvajač. Album Fortuna među hrvatskom mladom publikom jedan je od najcjenjenijih i najuspješnijih projekata godine. Jedna od podcijenjenih pjesama s tog albuma je 'Dalmacija Maroko', koja je prije svega odrađena besprijekorno u produkcijskom smislu. Kombinacija moderne drill podloge te melosa koji odlično nadopunjava dalmatinske i arapske etnomotive za ovu kratku, ali dinamičnu pjesmu savršeno leži uhu, dok Peki plovi po njoj točno onako kako je za ovakvu pjesmu potrebno.

18. Bore Balboa – TNF

"Više Centi neg' 50, više Lipa nego Dua", kaže dugovječni i kultni hrvatski treper iz Brodarice Bore Balboa u svojem singlu TNF, koji se odnosi na jaknu marke The North Face. Uz razne motive na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku, ono što ovu pjesmu odlikuje jest futuristička house podloga te Borini snalažljivi i kreativni lirički momenti. Većinom se pjesma sastoji baš od tih fragmentiranih šaljivih detalja, ali cjelokupna tema pjesme nazire se i spaja vrlo jasno – Bore je posljednjih godina uspio i sad je osvježeni i uspješniji čovjek i glazbenik. Još je jedan favorit među stihovima – "Brata mi zovu Crodux, nema dana kada ne radi". Pjesma je prošla toliko dobro da je dobila i svoj remix s jednim od popularnijih srpskih trap izvođača, Rouzijem.

17. Mavid x Jac – AMENENE!

Mladi trap izvođači koji djeluju pod kolektivom SBL u prvoj polovici ove godine objavili su album HOĆEMO JOŠ! koji je jedan od rijetkih kolaboracijskih albuma dvaju izvođača na našoj sceni. Raznovrsnost podžanrova i stilova ovdje je istančana, no najlakše u uhu ostaje upravo ova pjesma. Tematika pjesme prilično je jasna prvim stihom u refrenu "A mene ne brine što mene baš ne vole" te se na zabavan način prikazuje bezbrižnost dvojice mladića koji se vrlo dobro probijaju na sceni, s vrlo odanom publikom. Ovo što je u ovoj pjesmi, kao i u većini pjesama s ove liste, dominantno i privlačno jest zarazna produkcija i samim time pjesma koja automatski tjera na ples. To je ujedno i odlika modernog trapa i housea, ali i dalje je vrlo lako 'zeznuti' pjesmu krivom izvedbenom kadencom i melodijom, a ovi su momci napravili baš suprotno od toga.

16. Peki – Ganga i Rera (ft. Vojko V)

Još nismo gotovi s Pekijevim albumom Fortuna. Kad se Drnišanin i Splićanin spoje u jednu pjesmu, dobivate etno-dalmatinski hit koji ima neku 'seljačku' vibru. Vibru koju pjesmu čini isto toliko zaraznom i neodoljivom koliko s druge strane i smiješnom i bizarnom. "Mi smo momci najjači u selu to se znade, glave su nam veće nego planinske gromade, oj ćaća, ćaća nožinu mi dade, pršuta da izrižen na debele komade", kaže Vojko u refrenu sa savršenim omjerom komičnosti i odavanja počasti tradiciji u Dalmaciji. Teško je ovu numeru opisati riječima, a tek opisati kakav kaos napravi na nastupima uživo... Predlažemo vam slušanje, ako već niste. Nedavno je izašao i spot.

15. Hiljson Mandela x Miach – Anđeo

Prva pjesma pod okriljem yem društva koja je došla na prvo mjesto na ljestvici HRTop40. Hiljson i Miach u posljednje dvije godine 'doktorirali' su izradu hitova, naravno, uz najboljeg hrvatskog producenta koji je inače i partner vokalistice Miach, Lockrooma, pa nije ni čudo da su ovom pjesmom, inače soundtrackom za seriju SRAM, došli do ovog povijesnog postignuća. Bila bi pjesma i više rangirana da ovo nije nešto na što smo već naviknuli od Hiljsona i Miach. Budući da je najrecentnija od njihovih sličnih hitova u ovoj house branši, bliski fanovi očekivali su ipak nešto različitije, dok je mainstream publika s razlogom prezadovoljna.

14. Baks – Paranoje

Dugoočekivani Dopamin 2 velikogoričke trap senzacije Bartola Stepanića itekako ima svojih svijetlih točaka. Jedan od glavnih singlova je Paranoje, pjesma koja u pop-rock stilu zalazi u nešto dublje teme od uobičajenih. Baks se tu uglavnom zapitkuje o utjecajima slave i promjena u svojem životu na svoje mentalno stanje. Stih "moram prokopat' kroz najdublje misli da najmanje stvari razaznam", savršeno opisuje tematiku ove pjesme, a instrumental koji nije uobičajen za ovu glazbenu zajednicu prilično je dobro upotpunjuje.

13. Šafranko – MDMA (ft. Liloslav)

Jedna od rijetkih pjesama na ovom popisu koju u izdavačkom smislu ne potpisuje yem, nego izdavačka kuća Loud Digital, pod dirigentskom palicom Marka Lasića Nereda. Duet Šafranka i Liloslava, dvojice nešto manje poznatijih, ali iznimno neustrašivih trepera iznosi onaj prepoznatljivi trap zvuk, što zbog instrumentala, što zbog iznimne količine autotunea i 'mumljanja', što zbog tematike koja se uglavnom temelji na ljubavi i drogama. Međutim, ono po čemu se MDMA izdvaja od većine takvih pjesama jest karizma izvođača i način na koji "sjedaju" na instrumental.

12. Grše – Tokyo Drift (ft. Mimi Mercedez)

Još jedan iz plejade Gršinih ovogodišnjih velikih hitova. Opet je u fokusu instrumental (posebno s pamtljivom melodijom), opet je u fokusu nositelj scene što se tiče 'beatova', Lockroom, no opet izvođači iznose svoj dio točno onako kako bi trebalo da bi pjesma dosegnula zanimljivost i zabavu. Grše je u posljednje vrijeme zaraznost svojih refrena doveo na zavidnu razinu, a to se pokazuje i ovdje, dok dodatan štih pjesmi dodaje poznata srpska reperica Mimi Mercedez svojim energičnim versom, iz kojeg mi je najviše u sjećanju ostao stih "ne može da umre 'ko se ne plaši da umre".

11. Miach – Iluzija

Klasični kvalitetni house hit. Miach u 'Iluziji' iznosi ljubavnu tematiku, no taj dio nije toliko ni važan. U house glazbi ponekad je najvažnije imati dobar vokal, iznijeti nekoliko ritmički podobnih 'flowova' te dobar pjevni refren koji će na pravi način pratiti instrumental. Uz 'bridge' koji gotovo besprijekorno spušta energiju pjesme s refrena, a onda je vraća gore na taj refren, zaista je teško ne zaplesati uz ovakvo što. Bez kompliciranja, efektivno, jednostavno i zabavno.

10. 30zona – Adrenalin (ft. Grše)

Duo iz Kozari Boka, Shin i Galaš nakon više od godinu dana pauze vratili su se djelovanju kao 30zona povratničkim albumom 'Zvuk tri nule'. Iako je mnogima s ovog albuma favorit pjesma Krkani na kojem gostuju trap pioniri Kuku$, vašem autoru ipak je više za uho zapela stvar Adrenalin. Shinov refren čini ovu stvar pravim klupskim 'bangerom', a Gršin ulazak u vers donosi posve novu dimenziju pjesmi. Budući da je 30zona bila jedna od perjanica žestokog trap stila posljednjih godina, činjenica da se mogu vrlo lako prilagoditi i na house varijantu pri povratku je veliki plus za njih, uz to što su nekako i dalje ostali dosljedni sebi i svojem prepoznatljivom načinu izvođenja.

9. Shtosmo – Dobra vila (ft. Qad)

Već smo na početku pričali o albumu Kalopsija ove mlade nadolazeće grupe, a Dobra vila mnogima je najlakše upala u uho. Ono što im najviše ide u prilog jest da je ovo uistinu jedna od rijetkih pjesama u future house žanru na hrvatskom jeziku, a taj je žanr popraćen i stihovno u obliku tematike ljubavi i čežnje. Vrlo dobra odluka što se na ovakvu matricu nisu odlučili ići na ono dobro poznato 'trap fleksanje', odnosno spominjanje materijalizma, droga, oružja i ostale tematike. Takve tematike bolje pašu na drukčije instrumentale.

8. Hiljson Mandela – 7 ujutro

Nakon što je 2022. godine albumom 'Mandela Effect' na spektakularan način katapultirao svoju solo karijeru, Hiljson je ove godine otišao na novu razinu. Od već spomenutog singla Anđeo, pa preko iznimno popularnog hita Ankaran sa srpskim izvođačem Bibom, 7 ujutro ipak je pjesma koja je na najbolji mogući način opisala Hiljsonov napredak i već dobro poznatu žanrovsku prilagodljivost koju ima u sebi. Ovo je takozvani 'throwback' na dobra stara vremena dance glazbe u Hrvatskoj, naravno s malo modernijim štihom, a Hilje pokazuje da sa svojim vokalnim mogućnostima itekako ima sve potrebno da iznese takav stil pjesme. U Hiljsonove pjesme, znaju to mnogi već gotovo desetljeće, skoro nikad nema sumnje.

7. Luzeri – BLANK FACE

Sada, nešto znatno drukčije od svega dosad. Goca RIP, inače dugogodišnji član Kuku$a, te Dipsi, inače dugogodišnji član trap grupe Buntai, odlučili su se upariti i stvoriti novi bend pod imenom Luzeri. Cilj iza takve odluke bila je njihova ljubav prema punk-rocku te nekad koketiranjima i s popom. Izbacili su priličan broj pjesama do sad, ali BLANK FACE po mnogima je njihov najuspješniji pokušaj. Da vam malo vjernije pokušamo dočarati pjesmu, to je nešto kao zaboravljeni Kinoklub, samo na 'steroidima'. Posebno je upečatljiv dio solo s gitarom Nikole Batelića pri kraju pjesme.

6. Baks – Pinokio (ft. Peki)

Evo nas još malo natrag na standardnom, klasičnom trapu te na Baksovu albumu Dopamin 2. Iako pjesma Pinokio nije pobrala pregleda i popularnosti kao neke druge s ovog albuma, u sebi sadržava iznimno ujednačenu kombinaciju dugo poznatih trap elemenata odrađenih na vrlo dosljedan način. Osim Baksova refrena, posebno se u pjesmi ističe Pekijev gostujući vers. Ne znam jesam li ove godine, strogo po pitanju flowa i melodije, u Hrvatskoj čuo tako dobro odabrane kombinacije flowa i melodije u jednom versu. I eto nas do top 5 društva...

5. Grše – Fantazija (ft. Miach)

Pjesma koju je ove godine bilo gotovo pa nemoguće zaobići. Hit kojim su ove godine i Grše i Miach podignuli svoju reputaciju za još nekoliko stepenica. Motivi iz Italije, dvojak dio Gršina "šoping Italija" refrena koji u svojem drugom dijelu dobiva nevjerojatnu količinu energije, potom i dvojakost u refrenu koju izvodi Miach, a koji u svojem dijelu ima i određene navijačke momente te, naravno, Lockroomov zarazni i plesni instrumental. Sve su to sastojci za jednu od najboljih, uživo najdivljijih te ujedno najkvalitetnijih modernih hrvatskih pjesama ove godine.

4. Peki – Mangio Pasta (ft. Grše)

Iako je Grše pod svojim okriljem i glavnom izvođačkom ulogom objavio nekoliko velikih hitova ove godine, najbolje rangirana pjesma na ovom je popisu u njegovu kontekstu iz gostujuće uloge. Uvjerljivo najpopularniji singl s Pekijeva albuma Fortuna, nećemo se lagati, 90 posto svoje privlačnosti nosi u instrumentalu. Već nakon prvih nekoliko sekundi pjesme znate da će vas ona 'vozati', a sve na kvalitetan način zabavnim stihovima i flowovima upotpune momci iz Drniša, odnosno Trilja.

3. Podočnjaci – Tvoje Oči

Cijeli ovaj novi house pokret u hrvatskoj trap zajednici vjerojatno se ne bi dogodio da nije bilo Podočnjaka. Nesvakidašnja fuzija izvođača iz Kutine koju čine reper, roker i house DJ već nekoliko godina oduševljava scenu s izrazito zabavnim pjesmama gdje se, uz zaraznu plesnu glazbu Nix K-a, konstantno kontrastom nadopunjavaju melodični nastrojeni Sinista Ruky te komični i lirički nastrojen reper Beachboy19. Ništa drukčije nije ni u ovoj pjesmi, a ono što je pak izdvaja u odnosu na ostale jest Rukyjeva vokalna izvedba na refrenu te završni dio instrumentala.

2. z++ – kontrola

Nagrađivani osječki trap izvođač koji je i ljude koji ne vole 'cajke' natjerao da zavole pjesmu Crno i Zlatno ove je godine izbacio pjesmu 'underground pop', a najkompleksnija pjesma s tog albuma definitivno je ova, posebice u produkcijskom smislu. Pjesma vas jednostavno vodi na put u kojem se podlogom izmjenjuje nekolicina žanrova, a z++ u stihovima vam daje puno introspektivnih motiva. Da bismo skratili priču, pjesma je jednostavno – iskustvo.

1. Bore Balboa – Dalmacija Tunis

Nedodirljivi broj jedan. Ako znate priču Bore Balboe iz Brodarice kraj Šibenika, ako znate za njegove pjesme doslovno snimane u WC-u prije deset godina i kako je postupno i organski napredovao od tih trenutaka, ako znate za njegovu posvetu u ovoj pjesmi koju je napravio Hrvoju Matiću, ako znate koliko živi trenutke, situacije i navike Dalmacije koje opisuje u pjesmi, onda će vam biti potpuno jasno zašto je ova pjesma na broju jedan. Uz to, u glazbenom smislu osjetite pravi dalmatinski 'đir' uz dašak suvremene glazbe. Stih "j**iga to je tako, Dalmacija je Tunis", sve govori. Ma jedan je Bore B.

