Slava mi je lupila više puta u glavu, ali treba biti realan i znati da je to prolazno

Trap scena u Hrvatskoj prije par godina bila je u povojima, a glazbenici s ove scene više nisu nepoznanica. S pravom možemo reći kako je jedno od vodećih imena trapa u Hrvatskoj i Hiljson Mandela koji u listopadu priprema veliki koncert u Boćarskom domu te će objaviti i drugi solo album radnog naslova "Mandela Effect" na kojem je radio s Mihovilom Šoštarićem Lockroomom. O novim pjesmama "7 ujutro" i "Ankaran" koje su već hit, planovima da s mamom opernom pjevačicom snimi duet u kojem će kombinirati operu i trap, glazbenim utjecajima i tome je li mu slava udarila u glavu pričali smo s Hiljsonom.

Vaša nova pjesma "7 ujutro" inspirirana je Cro danceom, kako je do toga došlo?

Dugo sam htio napraviti pjesmu na instrumental koji bi bio euro dance, bilo je par instrumentala koje je napravio Mihovil Šoštarić Lockroom i stjecajem okolnosti bio sam u studiju kada je radio i ovaj instrumental koji mi je baš sjeo i doslovno sam u par minuta ispucao refren. To nam je obično dobar znak ako se poklopi da brzo napišem refren i da nam se sviđa. Ovaj nam se stvarno svidio i kad sam iz studija došao doma, nastavio sam pisati strofe i u kasnijoj kontemplaciji sam skužio taj zvuk Cro dancea.

Je li Cro dance nešto što inače slušate?

Više ga slušam sada nego prije. Svašta sam slušao kao klinac, ali me Cro dance malo zaobišao i u zadnje vrijeme je doživio svoj revival i češće se pušta na partyjima. Ali nevezano uz to, meni je ovaj ritam u "7 ujutro" sjeo i kasnije me podsjetio na Cro dance jer ima taj neki feel good party vibe i instrumental je plesan i neke sličnosti s Cro danceom postoje.

Tko su bili glazbenici koji su vas oblikovali i imali nekakav utjecaj na ono što radite danas?

Pa možda neki od najranijih kojih se ja sjećam su definitivno s CD-ova koje je otac imao doma. Od tih alternativnijih se sjećam "Greatest Hits" Beatlesa i "Greatest Hits" Elvisa Presleyja. Nešto što sam ja osobno volio slušati sa strane, mimo toga starog rocka je bila Britney Spears. To je bio prvi pop koji sam otkrio. I to je zapravo bilo dosta catchy i mislim da je bilo baš onako revolucionarno za vrijeme u kojem je bilo. Britney sam baš obožavao, a onda je uletio i hip hop i mislim da je sve krenulo s Eminemom. Kasnije, u osnovnoj školi, slušao sam AC/DC, Gunse, a poslije je jedna stvar vukla drugu i samo sam istraživao, pa sam slušao i Pink Floyd i Azru, novi val pa sve do opskurnije strane glazbe... Kada je došao internet, to istraživanje se samo produbilo.

Foto: Ana Cindrić

Kada ste shvatili da možete stvarati pjesme, odnosno da vam dobro ide pisanje i možete li se sjetiti svojih prvih stihova?

Naravno da se mogu sjetiti. Kao klincu roditelji su mi kupili Casio sintisajzer, nisam ja baš nešto znao na njemu svirati. Taj Casio je imao opciju da on pusti sam svoj instrumental i ja sam uz taj instrumental počeo pisati neke stihove. Sjećam se prve pjesme i sjećam se da je bila eksplicitna, tako da ne mogu sada izgovoriti te stihove. Na jednom obiteljskom okupljanju sam izveo ovu pjesmu i svi su vrištali od smijeha. U osnovnoj sam nešto malo pisao, ali u srednjoj me baš jako zaintrigirala poezija, pogotovo "Prokleti pjesnici" koji su me dosta inspirirali. To su bili neki prvi susreti mene s pisanjem pjesama i imao sam svoje male bilježnice u kojima bih pisao kad god i gdje god sam stigao. I tu sam skupio poveći broj tih pjesama, od kojih su neke bile i uglazbljene s mojim prvim bendom Prazna lepinja. Od tada taj pristup pisanju postaje ozbiljniji jer me zanimala struktura pjesama, motivi, zanimalo me što čini dobru pjesmu boljom od neke osrednje pjesme. Naravno, te pjesme su bile daleko od neke razine prave poezije, ali bio je dobar pokušaj. Čak sam razmišljao da ih objavim kao zbirku poezije, ali sam s odmakom ipak shvatio kako nije to toliko dobro koliko je meni ostalo u sjećanju.

Drugi album, radnog naziva "Mandela Effect 2", u kojoj je fazi?

Pa sad trenutno, što se albuma tiče, u fazi sam da imam dosta demo snimaka. Imam dosta polovičnih snimaka, znači da imam strofu i refren, a fali mi još jedna strofa ili neki bridge ili intro, ali to su neke sitnice. Imam još par stvari za koje imam samo refrene. Ideje koje imam su mi dobre, zanimljive su i svježe i među njima ima nekih stvari koje su auto of the box, tako da ima tu nekih forica koje mislim da će ljudima biti zanimljive.

Koliko će "Mandela Effect 2" biti drugačiji od "Mandela Effecta"?

Sigurno će biti drugačiji. Ako računam ova dva singla koja su objavljena, "7 ujutro" i "Ankaran", već sad imam dva žanra koja nemam na prvom albumu, a to su nekakav klupski rap i dance stvar, što nisam imao na prvom albumu, a imam još žanrova koji će izaći na dvojci, a nije ih bilo na prošlom albumu. Bit će drugačiji album, ali naravno, sve kroz moj potpis.

Prvi solo album bio je dobro prihvaćen, postoji li strah hoće li drugi album ponoviti taj uspjeh?

Kod albuma, kao i kod singlova, uvijek imaš želju da novi materijal nadmaši stari. Živimo u vremenima gdje je komercijalni uspjeh određenog projekta znak da je projekt dobro prošao za tim i osobu koja ga je radila, ali ona nužno za umjetnika ne znači ništa. Volio bih da ovaj album bude na razini da svi koje me već slušaju za nove stvari kažu; opa, to je to! A da istovremeno nove pjesme budu catchy ljudima koji me prvi put čuju. To su mi neke misli vodilje i konkretno mislim da ni nemam drugog puta osim ići prema kvalitetnijem i boljem smjeru. Mislim da ćemo s ovim albumom dići sve na višu razinu i što se tiče produkcije i moje izvedbe.

Foto: Ana Cindrić

Koliko je teško solo karijeru uskladiti s radom u Kukusu i Praznoj lepinji?

Kada nešto radim, predan sam tome. Kada sam radio prvi solo album, bio sam angažiran samo oko toga i ista stvar je bila prošle godine kad smo pripremali koncert u Domu sportova povodom deset godina Kukusa, u tom trenutku sam bio posvećen samo tome i sve ostalo sam stavio sa strane. Imam puno projekata, puno želja, puno prijatelja s kojima radim glazbu i to su ljudi koje znam cijeli život i nisam osoba koja će zbog solo projekata iznevjeriti ekipu s kojom sam počeo, jer znam od kuda sam krenuo i s kim sam počeo svoj put. Posvećujem se projektima po važnosti.

Kad govorimo o uspjehu, onda je to i Billboardova ljestvica koja je ipak odraz uspjeha, vaših pet pjesama s prošlog albuma je bilo na ovoj ljestvici, a sada je i "Ankaran" na ovoj ljestvici, što vam to znači?

Mislim da je Billboardova ljestvica pokazuje realno stanje stvari u državi i tu se baš vidi koliko je tko slušan. Jer na ovoj ljestvici ulazi slušanost svih streaming servisa i ostalih platformi. Dok nije bilo Billboarda, veselilo me i kad bi mi javili da sam prvi na nekoj glazbenoj ljestvici lokalnih radijskih postaja. Billboard nam daje uvid u to kako tko stoji od glazbenika i koji se glazbeni trendovi u našoj državi prate i koje trendove ljudi vole. Za osobe koje su kompetitivne, poput mene, poticajno je vidjeti i druge kolege visoko na ovoj ljestvici. To me tjera da razmišljam kako oni rade i što ja mogu naučiti od njih i bolje napraviti. Tako da je meni poticajno što postoji Billboard.

Je li vam slava u nekom trenutku udarila u glavu ili ste ostali prizemljeni?

Pa slava mi je lupila više puta u glavu. Nije mi to problem reći. Lako se čovjek umislili u nekim trenucima slavlja i, ako nisi dovoljno oprezan, lako ego može početi uzimati zasluge za apsolutno sve rezultate. Ali treba napraviti zdravi odmak i prvo sagledati realnost situacije, a taj je da je slava kratka, igra je duboka. To što si jučer ili danas najjači ne znači da ćeš biti sutra.

Ispod jedne vaše pjesme na YouTubeu pročitala sam komentar jedne bake koja vam poručuje; samo tako nastavite da mogu i dalje slušati vaše pjesme s unucima. Vaša publika nisu samo pripadnici mlađe generacije?

Vesele me takvi komentari. Zna na mojim koncertima, ne baš u prvim redovima, biti i starije generacije, a znaju me u kvartu zaustavljati i nečije mame pa mi kažu kako slušaju "Curu s kvarta", i to mi je uvijek super. Zli jezici će reći kako je moja glazba samo trendi, a meni su ovakve situacije dokaz da tome nije baš tako i nije da me slušaju samo mlađi uzrasti.

Foto: Ana Cindrić

Drugi veliki samostalni koncert čeka vas 5. listopada u Boćarskom, je li sve spremno za to?

Nisam još počeo koncipirati stage niti slagati redoslijed pjesama, ali će sve definitivno biti na visokoj razini jer ću paziti na svaki detalj, baš kao i kad smo radili s Kukusom koncert u Domu sportova kada smo peglali svaku sitnicu. Oko glazbe sam perfekcionist i volim da koncert ima svoj tijek, da se pjesme dobro poredaju i tu ništa ne prepuštam slučaju. Detaljno se pripremam i sve analiziram i svaka sitnica mi znači. Ovo je moj najveći samostalni koncert i želim da to bude na najvećoj mogućoj razini i sigurno ću smisliti nešto zanimljivo.

Dolaze li roditelji na vaše koncerte?

Majka nije još ni jednom bila. Gledala je snimke s nastupa i mislim da ću je morati pozvati da dođe vidjeti taj show. Tata dolazi i na koncerte izvan Zagreba i počeo je pratiti cijelu scenu i javlja mi kad me netko pohvali, prati pjesme i trendove, skroz je uključen u ovu priču. On je dolazio na moje koncerte s Praznom lepinjom i kad smo svirali pred dvadeset ljudi i kad smo počeli puniti dvorane. Uvijek mi je kupovao CD-e i preko njega sam i zavolio tu alternativu i puno mi je značilo što mi je omogućio pristup glazbi. Mama i dalje stalno nastupa i mislim da je potajno željela da i ja uđem u te operne vode jer je znala da sam kvalitetan vokalist. Nisam vidio to kao svoj životni poziv. Mami me uvijek nazove i potiče da grizem dalje i često mi daje savjete. Čekamo još slavni duet opera - trap, imao sam neke detalje na tu temu i nisam to još do kraja realizirao. Imamo dosad samo jednu zajedničku suradnju kada sam pjevao s njom, mislim "Ave Mariju", a sada čekam mamin uzvrat i zajednički duet u kombinaciji opera/trap, da vidim mamu kako divlja.

Suradnja s Lockroomom će se nastaviti i dalje?

On je genijalac i volim raditi s njim, a voli i on raditi sa mnom jer sam malo opičen i onda možemo raditi različite žanrove i to mu dođe kao kreativni ventil. Svi singlovi s drugog albuma koji su dosad izašli rađeni su s njim, kao i ostatak ovog drugog albuma. Veselim se radu s njim, jer dolazimo do nekih rješenja koja su stvarno nova za mene i ja mogu rasti u tom radu, jer njegova razina razmišljanja je jako, jako brza i lagana. On je stvarno izvukao najbolje iz mene i mislim da i on to zna i da je on zadovoljan ovom suradnjom. Nastavljamo dalje i pokušat ćemo napraviti nešto što će biti dovoljno u trenutku, a opet malo ispred da nas ne mogu iskopirati.

