Od omiljene televizijske zvijezde do osuđenog seksualnog zlostavljača

Bill Cosby, nekad omiljeni komičar koji je zahvaljujući ulozi u seriji “The Cosby Show” stekao planetarnu slavu prošli je tjedan osuđen za drogiranje i seksualno zlostavljanje bivše kanadske košarkašice Andree Constand.

Incident se dogodio 2004., a iako nepravomoćno, sudac Kevin Steele osudio ga je za tri točke optužnice: korištenje narkotika, drogiranje žrtve i penetraciju bez pristanka. Maksimalna kazna iznosi deset godina zatvora. Cijeli je slučaj bio osobito emotivan za 60 navodnih žrtava od kojih je na sudu protiv njega svjedočilo njih pet. Sve je još 2004. pokrenula 45-godišnja Andrea koja tvrdi da ju je komičar drogirao i seksualno napastovao u njezinom domu.

Tada je svjedočilo 13 žena koje su imale vrlo slična iskustva, a kako bi se žrtve zaštitile njihova imena nisu bila javno objavljena. Cosbyjevi odvjetnici su se nagodili s Andreom, a mediji i obožavatelji zaboravili su na taj detalj njegove biografije. Sve do 2014. kada je Bill najavio da počinje snimati seriju koja se trebala emitirati 2015. na televizijskoj postaji CBS.

Ta je objava jako naljutila komičara Hannibala Buressa koji je sredinom listopada 2014. tijekom stand-up nastupa rekao kako ne voli Cosbyja jer je serijski silovatelj. Nekoliko dana nakon toga počele su se javljati žene koje su potvrdile to što je rekao. Amerikanka Tamara Green imala je gripu kada joj je dao neke tablete. Rekao joj je da će joj od njih biti bolje, no drogirao ju je, a dok je ona u strahu vrištala on je masturbirao. Upravo je ona 2015. s još pet žena ponovno pokrenula parnicu protiv njega i to na osnovu parnice koju je 2004. vodila Andrea. Prije godinu dana sudac je poništio suđenje, no slučaj je ponovno otvoren u travnju ove godine. Iako je čitavo vrijeme bila uz supruga, Camille, koju je Cosby oženio 1964. promijenila je priču.

- Moj suprug ne zaslužuje zatvor, ali zaslužuje sav taj pakao kroz koji prolazi iako se još uvijek pretvara da taj pakao ne postoji – rekla je prije dvije godine Camille koja je odlučila zažmiriti na suprugovu nevjeru sve dok ju time ne “sramoti” u javnosti. Nije predala zahtjev za razvod braka kako ne bi morala svjedočiti protiv njega na sudu.