Objavljen je i službeni uzrok smrti kraljice Elizabete koja je preminula u 97. godini

Mediji u Velikoj Britaniji donose informaciju što je navedeno kao uzrok smrti. Kako piše BBC kao uzrok smrti kraljice navedena je 'starost' u smrtovnici. Kraljica Elizabeta II umrla je 8. rujna u dvorcu Balmoral u 97. godini. Državna evidencija Škotske objavila je njezinu smrtovnicu u četvrtak.

Kraljica Elizabeta II. pokopana je 19.rujna u kapeli svetog Jurja pokraj dvorca Windsor, zajedno sa suprugom koji je umro prošle godine u dobi od 99 godina, u krugu najbliže obitelji, a ranije tog dana bio je održan i državni pogreb koji se prenosio na televiziji.

Foto: NATIONAL RECORDS OF SCOTLAND/REUTERS

Dvije tisuće gostiju, uključujući nekoliko stotina predsjednika, poglavara i monarha, nazočili su 19. rujna državnom ispraćaju kraljice Elizabete II. u Westminsterskoj opatiji u Londonu.

Pojedinosti privatne ceremonije nisu bile obznanjene, a Buckinghamska palača to je nazvala "duboko osobnom obiteljskom prigodom". Događaj nije bio emitiran na televiziji, a nisu bili prisutni ni predstavnici medija. Kapelu je započeo graditi kralj Eduard IV. 1475. U kapeli je pokopano deset bivših vladara, uključujući Georgea IV. i Georgea III. koji je bio kralj kada su Sjedinjene Američke Države postale neovisne od Britanskog Carstva. Članovi kraljevske obitelji pokopani su u raznim kriptama unutar kapele. Tamo su također pokopani njezin otac - kralj George VI., kraljica majka i sestra princeza Margaret.