O suprugovoj nevjeri prvi je put progovorila na albumu, a kasnije joj je uspjelo ono što nijednoj pjevačici dosad nije

Jedna od najuspješnijih i najmoćnijih pop-zvijezda današnjice, Beyoncé Knowles (39) niže uspjeh za uspjehom. Nakon što je nedavno utjelovila ulogu Nale u remakeu Disneyjeva “Kralja lavova” koji je u Hrvatskoj oborio sve rekorde gledanosti animiranih filmova, ove je godine na vrhu liste nominiranih za nagradu Grammy 2021. godine, koju predvodi s čak devet nominacija. Od devet nominacija, četiri se odnose na pjesmu “Black Parade” koju je objavila u jeku američkih prosvjeda “Black Lives Matter” pa je tako ta pjesma nominirana za pjesmu godine, snimku godine, najbolju R&B pjesmu te najbolju R&B izvedbu.

Njezina pjesma “Savage Remix” s repericom Megan Thee Stallion također je nominirana za snimku godine, ali i za najbolju rap pjesmu i rap izvedbu. Glazbeni film “Black is King” u režiji, scenariju i izvršnoj produkciji popularne glazbenice nominiran je za najbolji glazbeni film, a za najbolji glazbeni video nominiran je onaj njezine pjesme “Brown Skin Girl” koju je izvela s izvođačima Ayodeji Ibrahim Balogunom, SAINt JHN-om te svojom 8-godišnjom kćeri Blue Ivy Carter, koja polako, ali sigurno kroči majčinim stopama. Glazbena zvijezda već u svojim rukama ima 24 Grammyja te 79 nominacija, a proglašena je i ženom s najviše nominacija u povijesti Grammy nagrade, kao i drugom osobom s najviše osvojenih nagrada. Beyoncé hitove stvara od kasnih devedesetih dok je još bila članica benda Destiny’s Child, a nakon njihova raspada nakon 14 zajedničkih godina, nastavila je sama i postala jedna od najuspješnijih glazbenih zvijezda uopće.

Foto: Profimedia

Hrvatska se može pohvaliti da je upravo ona posebna ljubav ove slavne američke pjevačice. Ljubav se rodila u ljeto 2011. godine dok je Beyoncé bila trudna s Blue Ivy, a legenda kaže i da je osmogodišnja djevojčica dobila ime po plavom bršljanu s Hvara. Od tada nam se jedna od najmoćnijih obitelji uvijek iznova vraća, a tako je bilo i ove godine kada je pjevačica odlučila svoj rođendan proslaviti na našoj obali. Sa suprugom Jay-Zijem, Blue Ivy i trogodišnjim blizancima Rumi i Sirom te Carterom u dubrovačku zračnu luku sletjela je 1. rujna, a već ujutro zaputili su se prema Korčuli. Usidrili su se kod otočića Vrnika gdje su proveli cijeli dan, a u idućim danima posjetili su još i Kornate i otok Vis, dok je za svoj rođendan 4.rujna poželjela biti na poznatom otočiću srcolika oblika – Galešnjaku. Slavni par svaki je put iznova oduševljen ljepotama Hrvatske, ali i privatnošću koju ovdje dobiju.

Na velikom platnu briljirala je i u filmu “Dreamgirls” uz velike glumačke zvijezde kao što su Jennifer Hudson, Eddie Murphy i Jamie Foxx. Iako su sada izrazito otvoreni oko svog odnosa, Beyoncé i reper Sean Carter svoju su vezu obznanili tek nakon vjenčanja 2008. godine. Upoznali su se kada je ona imala tek 18 godina, a do 2008. nitko zapravo nije znao ništa o njihovoj vezi. Ozbiljnu vezu započeli su kada je Beyoncé postala punoljetna s 21 godinu, i to baš na njezin rođendan, a vjenčali su se 4. travnja u reperovu stanu, te si umjesto vjenčanog prstenja tetovirali rimski broj IV. Iako je u jednom intervjuu rekla kako cijeni svoju privatnost te da ne želi iznositi detalje njenog odnosa sa suprugom upravo zbog toga što je ono što oni imaju pravo, mnogi su već tad počeli s nagađanjima kako je tome tako zbog toga što Jay-Z vara svoju suprugu. Mnoge su žene potom bile na meti potencijalnih preljubnica, među kojima i Rihanna s kojom je reper surađivao na albumu “Good Girl Gone Bad” i s kojom je stvorio planetarno popularni hit Umbrella.

Foto: Screenshot

Glasine im nisu uspjele poljuljati odnos sve do 2014. kada je jedna snimka srušila iluziju savršene veze koju su godinama gradili. Tada je u javnost izašao video koji prikazuje supružnike i Beyoncéinu sestru Solange. No, pažnju je ukrala Solange kada je fizički napala Jaya dok je Beyonce samo promatrala. Komentari su se počeli nizati, ali jedno je bilo sigurno – šuškanja o prijevari su bila istinita. Iako su neko vrijeme šutjeli o svemu, pjevačica je na poseban način priznala sve. Beyoncé je 23. travnja 2016. sasvim neočekivano, bez prethodnog PR-a, teasera (isječaka) na društvenim mrežama i glazbenim portalima ili reklamiranih tvitova, u prodaju pustila svoj šesti studijski album naziva “Lemonade”. Album se u samo tri dana uspio prodati u 600 tisuća primjeraka, a ovoliku pažnju dobio je upravo zato što je pjevačica na njemu progovorila o suprugovoj nevjeri, a svi su zapamtili stih o “Becky s dobrom kosom”. Internet je pokušao otkriti o kome se zapravo radi, no ništa i dalje nije potvrđeno.

Foto: Instagram/Wanda Nara

Potom je isto sa svojim albumom učinio i Jay Z, a sve kako bi se ispričao supruzi, dok je kao završnica njihove drame došao i zajednički album ‘Everything is Love’ koji je izašao prije dvije godine. Tada su oboje pjevali o sretnoj ljubavi čime su javnosti dali do znanja kako je ‘Queen B’ smogla snage sve oprostiti mužu, a kruna oprosta bili su blizanci Sir i Lumi Charter. Supružnici Carter proglašeni su najuspješnijima na svijetu, Jay je prvi reper koji je zaradio milijardu dolara, no glasine o njegovoj nevjeri još uvijek ne prestaju. Samo prije nekoliko mjeseci na košarkaškoj utakmici kamere su uhvatile pjevačicu kako koluta očima dok Jay-Z razgovara s drugom ženom. Iako je naizgled među supružnicima ponovno mir, obožavatelji ne prestaju pričati o njihovom odnosu i bogatstvu koje iznosi vrtoglavih 1,4 milijarde dolara.