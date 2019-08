Novo lice na HRT-u! Nakon radija ovaj meteorolog staje i pred TV kamere

Na TV ekranima i dalje su minute posvećene informacijama o vremenskoj prognozi – najgledanije. Razloga je za to više. Na temelju tih informacija donosimo mnoge svakodnevne životne odluke, današnje su promjene vremena sve iznenadnije, neobičnije i ekstremnije, a o svemu tome informiraju nas – stručnjaci.

Jedan od takvim mladih stručnjaka, meteorologa, danas će se prvi put pojaviti na ekranu HTV-a da bi nas izvijestio o tome kakvo nas vrijeme očekuje. U suradnji s Državnim hidrometeorološkim zavodom (DHMZ), gdje je i zaposlen, izradit će, a potom prvi put samostalno izvještavati o vremenskoj prognozi u emisiji “Dobro jutro, Hrvatska” te u podnevnom Dnevniku. Riječ je o magistru fizike i geofizike Izidoru Pelajiću koji će se tim sutrašnjim TV nastupom pridružiti već dokazanoj ekipi meteorologa koje znamo s HRT-a.

Njegovo ime, a kada ga čuju i njegov glas, mnogima će biti poznati jer Pelajić se od proljeća 2017., kao stručnjak DHMZ-a, često javljao u programe nekoliko radijskih postaja govoreći o vremenskoj prognozi. Sad će ga se pak i vidjeti jer stiže pred TV kamere.

– Imam malu tremu iako je Zoran Vakula sve lijepo organizirao, pripremio i potrudio se da nekoliko nedavnih probnih snimanja prođe dobro. Zapravo, nemam tremu od samog nastupa, već od želje da što bolje primijenim i iskoristim sve one silne naputke i savjete koje sam dobio. Radi se o stručnom dijelu programa i želio bih da te važne informacije o vremenu budu dobro prenesene. Tim više što mi je razumljivo da su to i najgledanije TV minute zato što vrijeme znatno utječe na naš život. Ako smo naviknuti na nešto, a onda dođe do izraženih vremenskih ekstrema, poput velikih hladnoća i vrućina, ili jakih tuča i suša, što za posljedice ima opasnost za ljudske živote ili velike materijalne štete, onda nam je važno o tome što nam predstoji doznati unaprijed što više što točnijih informacija. No, o vremenu nam ovisi i organizacija života na onoj dnevnoj razini, od toga hoćemo li pri odlasku na posao ostaviti prozore tako da se stan zrači ili ne, hoćemo li ostaviti rublje da se suši na terasi li ne, hoćemo li kositi travu ili ne, ostaviti je do sutra nepokupljenu ili ne... Znači, vrijeme utječe na gotovo sve segmente našeg života i mnoge naše odluke, i da bi ljudi kvalitetno planirali svoj život zainteresirani su za informacije o vremenu. Ne treba nam iznenadni jaki tornado koji baca brodice, dovoljan je i manji pljusak koji je upropastio popodnevni roštilj da se shvati koliko su nam informacije o vremenu potrebne i korisne. A mi meteorolozi želimo stajati iza svojih prognoza jer znamo da smo odgovorni za njih – kazao nam je Pelajić koji je 2014. završio studij meteorologije i fizičke oceanografije na Odsjeku geofizike zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Drago mu je da u svom poslu ima potporu tehnologije.

– Sada imamo vrlo kvalitetne zemaljske i satelitske sustave mjerenja i praćenja atmosfere, mora i površine, a velik je napredak postignut i kod numeričke prognoze vremena. Na temelju svega toga, uz još naše znanje i iskustvo, radimo prognozu koja je, iako ima subjektivni element u izričaju, temeljena na ozbiljnim i objektivnim prognostičkim parametrima. Područje meteorologije jedno je od vrhunaca moderne civilizacije i današnje tehnologije, što možda zvuči pretenciozno, ali gradnja sustava kvalitetne prognoze bio je - i još uvijek jest - iznimno složen, slojevit i dugotrajan proces. Danas brojna superračunala, ona “najveća” na svijetu, služe upravo za geofiziku i prognozu vremena – istaknuo je Pelajić.