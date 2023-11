Novinar otkrio tko su bile osobe kojima je smetala Archiejeva boja kože

Nizozemska verzija nove knjige Omida Scobieja "Endgame", vrsnog poznavatelja kraljevske obitelji koji je do sada napisao mnoge knjige o njima, povučena je iz prodaje u toj državi jer je navodno u njoj slučajno otkriveno koji je član kraljevske obitelji komentirao boju kože Harryjeva i Meghanina sina Archieja. Sporni odlomak je prije objave izbačen iz engleske verzije knjige, no čini se kako nisu na vrijeme stigli to napraviti u Nizozemskoj, ili su dobili krivu verziju za prijevod.

A iako je Nizozemska brže-bolje reagirala na ovaj propust te je većina britanskih medija poštovala diskretnost i iz poštovanja nije pisala o kojem je imenu riječ, a što su Nizozemci prvi otkrili, britanski novinar i voditelj bez dlake na jeziku ipak je u eteru sve javno rekao. Naravno, radi se o Piersu Morganu, novinaru koji je svojedobno dao otkaz u emisiji "Good Morning Britain" zbog svađe s kolegom oko Meghan Markle. U svojoj novoj emisiji koju je pokrenuo prošle godine "Piers Morgan Uncensored", žestoko je kritizirao Scobieja kao simpatizera kraljevske obitelji, a koji tvrdi da on nije imenovao članove kraljevske obitelji već da su se ona u nizozemskoj verziji pojavila greškom. Morgan je zato otkrio o kome se radi, a on je rekao čak dva imena koja su komentirala Archiejevu boju kože - kralj Charles III., Harryjev otac i tadašnji princ i princeza od Walesa Kate Middleton, supruga Harryjeva brata Williama. Reakcija Britanske palače na otkrivanje ova dva imena još uvijek nije stigla, no moguće je da ni neće s obzirom da je Palača poznata po tome da ne reagira na javne prozivke.

Podsjetimo, izdavačka kuća Xander objavila je da se "iz prodaje privremeno povlači knjiga 'Eindstrijd' Omida Scobieja".

- Došlo je do pogreške u nizozemskom prijevodu i trenutačno radimo na ispravku - dodao je izdavač. Još nije poznato kad će se nova verzija knjige pojaviti na policama knjižara. Prema pisanju britanskih medija, knjiga je nenamjerno imenovala člana britanske kraljevske obitelji koji je navodno komentirao boju kože Harryjeva i Meghanina sina Archieja, što je potaknulo svađe i dodatno produbilo razdor između Harryja, Meghan i ostatka obitelji.

VEZANI ČLANCI

Godine 2021. Meghan, čija je majka crnkinja, a otac bijelac, u američkoj emisiji voditeljice Oprah Winfrey kazala je da je jedan član kraljevske obitelji pitao koliko će tamna biti koža njihova nerođenoga prvog djeteta. Tada je princ Charles III., današnji kralj, odbacio tvrdnje po kojima je riječ upravo o njemu. Harryjev brat, princ William tada je novinarima kazao: "Mi baš i nismo rasistička obitelj." Sam Harry je rekao je da komentar ne smatra "rasističkim", već nesvjesnim i nenamjernim. No otkriće je odjeknulo poput "bombe" koja je kraljevsku obitelj gurnula još dublje u krizu.

Inače, navodno je postignut dogovor prema kojemu Harry i Meghan više neće pokretati to pitanje, ni u Netflixovoj mini-seriji "Harry & Meghan" ni u Harryjevim memoarima objavljenima pod nazivom "Spare" (Rezerva).

VIDEO Alka Vuica objavila da joj je umrla majka: Svi smo tužni i bolni za tobom, bila si moja srodna duša