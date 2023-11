Slavni rocker iznenadio obožavatelje i priznao: 'Našli su tumor na jednom kralješku'

Legendarni heavy metal glazbenik Ozzy Osbourne (74) već je prošli mjesec razveselio obožavatelje viješću da se oporavlja nakon nedavne četvrte operacije kralježnice te da ima u planu sljedeće godine snimanje novog rock albuma. U posljednjem intervjuu kojeg je dao za Rolling Stone UK progovorio je o svom zdravlju. Rekao je da ga je posljednja operacija "praktički ostavila bogaljem".

"To me stvarno pogodilo. Druga operacija je drastično pošla po zlu. Mislio sam da ću biti spreman nakon druge i treće, ali na zadnjoj su mi stavili jebenu šipku u kralježnicu. Našli su tumor na jednom kralješku, pa su i to morali iskopati. Prilično je teško i ravnoteža mi je skroz poremećena", rekao je Osbourne.

2023. bila je još jedna teška godina za Ozzyja Osbournea. Pjevač Black Sabbatha bio je prisiljen otkazati svoju dugo očekivanu turneju "No More Tours 2" u veljači i objavio je potpuno povlačenje s turneja. U nedavno obnovljenom podcastu "The Osbournes", Ozzy je opisao ozljedu kralježnice koja mu je zadavala mnogo problema u posljednjim godinama, priznavši da je mislio da je "slomio vrat".

Međutim, u intervjuu prošli mjesec kojeg je dao za Metal Hammer, legenda heavy metala ponudila je pozitivne novosti o zdravstvenom stanju nakon "posljednje operacije" u rujnu.

“Sada sam imao sve operacije, hvala Bogu,” kaže. “Osjećam se dobro – samo se otegnulo. Mislio sam da ću stati na noge prije nekoliko mjeseci, jednostavno se nisam mogao naviknuti na ovakav način života, stalno mi nešto nije u redu. Još ne mogu normalno hodati, ali me više ništa ne boli i operacija kralježnice prošla je odlično.”

Osim toga, Ozzy također dao je optimističnu prognozu za 2024. godinu, uključujući planove za snimanje novog albuma. "Pripremam se", kaže odlučno. "Već sam napravio dva albuma nedavno [2020. "Ordinary Man" i 2022. "Patient Number 9" (oba je producirao Andrew Watt), ali želim napraviti još jedan album pa se vratiti na turneju", kazao je.

Upitan za pojedinosti, Ozzy je priznao da ima studio u svom domu u Velikoj Britaniji i nada se ponovnom susretu s Andrewom Wattom. "Sada počinjem raditi na tome, a snimat ćemo u ranom dijelu iduće godine", kaže. "Želim si uzeti vremena za ovaj album!", pojasnio je.

