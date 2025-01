Novi sukob Vlatke Pokos i Borne Kotromanić! Uputile uvrede jedna drugoj, nisu birale riječi

Reakcije na kontroverzni pozdrav Elona Muska, zabilježen tijekom inauguracije Donalda Trumpa, i dalje ne jenjavaju. Mnogi su tu njegovu gestu protumačili kao nacistički pozdrav, što je izazvalo lavinu komentara i podijelilo javnost. Među njima su se u polemici istaknule i životna savjetnica te ekonomistica Borna Kotromanić i bivša voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos, koje su se javno sukobile oko interpretacije Muskovog postupka. Na Instagramu, Vlatka Pokos nije birala riječi, nazvavši Muska nacistom, dok je Borna Kotromanić na Facebooku branila milijardera, tvrdeći kako u njegovom pozdravu nema ničeg spornog.

"Vlatka Pokos se ponovo oglasila iz emigracije i pridružila onima koji su optužili Elona Muska za nacistički pozdrav. Po meni, taj njegov pozdrav simbolizira Supermana, superheroja koji je Elona fascinirao od djetinjstva i inspirirao njegov 'svemirski program'. Da Vlatka još ima stražnjicu poput one na trećoj slici, možda bi mi i teško palo što me blokirala, ali ovako ću preživjeti. Živio Elon!" napisala je Borna, očigledno aludirajući na Vlatkin izgled.

Pokos se na to ubrzo osvrnula putem Instagrama, naglašavajući svoju odlučnost da iznosi stavove koje smatra ispravnima, bez obzira na kritike. "Zanimljiva je opsesija određene osobe mojim životom i stavovima, koji su vrlo jasni i iza kojih čvrsto stojim. Naime, izvjesna gospođa, poznata isključivo po braku iz interesa s kontroverznim hrvatskim tajkunom i ekscesnom ponašanju, a koja me davno blokirala jer nije sposobna za argumentiranu raspravu, proziva me zbog statusa o trenutačno najopasnijem čovjeku na svijetu, Elonu Musku, i njegovom 'nazi pozdravu', koji je sablaznio civilizirani svijet," napisala je Pokos.

Nastavila je kritizirati Muskov utjecaj i povezanost s moćnicima, ističući kako bogatstvo, moć i medijska prisutnost u rukama nekolicine mogu dovesti do opasnih posljedica. "Neizmjerno bogatstvo, neizmjerna moć, politički i medijski utjecaj – što bi moglo poći krivo? I Hitler je mnogima bio smiješan i simpatičan, baš kao što je Musk obožavateljima wannabe tajkunice. Ono što me najviše rastužuje jest nedostatak svijesti i otpora civilnog društva u Hrvatskoj. Jesmo li narod bez imalo hrabrosti i morala?" upitala je Pokos, žestoko kritizirajući stanje u državi.

Posebno se osvrnula na Borin komentar o svojoj stražnjici, uz provokativnu završnicu. "Ovi kadrovi snimljeni su nedavno u Zagrebu, a moja stražnjica je još uvijek jako zgodna, hejteri!" zaključila je Pokos, popraćujući izjavu videom u kojem pozira u uskoj crnoj haljini, dodatno potpalivši rasprave na društvenim mrežama. Sukob Pokos i Kotromanić još je jedan u nizu primjera kako političke i društvene teme lako prelaze u osobne obračune na društvenim mrežama, dok javnost sa zanimanjem prati njihov intenzivan dijalog.

Borna Kotromanić već se ranije referirala na Vlatku Pokos kao na osobu koja je "poznata isključivo po svojim vezama" i "braku s tajkunom", aludirajući na njen brak s Josipom Radeljakom, poznatim poduzetnikom. U više navrata Borna je isticala da smatra kako je Vlatkin utjecaj na društvo beznačajan, dok je Vlatka tvrdila da je Borna "samo još jedna od bogatih supruga" koja pokušava privući pažnju ekscesnim ponašanjem i kontroverznim objavama.

