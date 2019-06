Novi biznis poznatih Hrvata: Svi maštaju o tome iako financijske koristi – nema!

Moćan, neodoljiv, senzualan, postojan! Tako se opisuje novitet Dejana Lovrena. Jedan od naših ponajboljih reprezentativaca osim na terenu sjajno dribla i u novim poslovnim izazovima.

Nakon što se okušao u modnoj industriji te zajedno s bratom Davorom i prijateljem iz djetinjstva Matijom osnovao brend Rock Filius, protekli vikend nogometaš je javnosti predstavio vlastiti parfem pod nazivom Vetiver Rock. Riječ je o hrvatskom proizvodu s potpisom nogometaša koji je već na prvu izazvao golem interes kako žena tako i muškaraca.

Širenje brenda

– Kreiranje parfema Vetiver Rock za mene je bilo posebno iskustvo. Želio sam stvoriti parfem koji bih i sam nosio, miris koji će ljudi pamtiti i za kojim će se okretati, a Vetiver Rock je upravo to. Čvrsto sam zastupao ideju da moramo kreirati visokokvalitetan proizvod koji će svi poželjeti nositi na sebi i krajnji rezultat je unisex miris koji ima vrhunski sastav i izuzetnu postojanost – izjavio je Lovren, iza čijeg parfema stoji poznati parfumer Tomislav Vrbanec. Kao što i sam naziv govori, glavni je sastojak biljka vetiver koja se često koristi u kozmetičkoj industriji jer podiže raspoloženje, a ujedno smiruje te opušta.

Da je riječ o zaista vrhunskom proizvodu, dokazuje i sastav parfema koji sadrži čak 30 posto esencijalnih ulja te mirisne note lješnjaka, đurđice, sandalovine, duhana, karamele i pralina. Parfem dolazi u pakiranju od 50 ml, a želite li mirisati poput Lovrena, za to ćete morati izdvojiti 349,99 kn. Lovren je jedan od rijetkih, ali nije jedini poznati Hrvat koji ima parfem s vlastitim potpisom. Za stotinjak kuna manje možete kupiti i parfem Ocean iza kojeg stoji pjevačica i autorica Antonija Šola, koja uskoro na tržište planira izbaciti cijelu liniju parfema. – Oduvijek sam sanjala o tome da imam vlastiti parfem, a dugo sam imala i želju da budem zaštitno lice parfema – rekla je Šola koja je ovim unisex parfemom, baš u maniri velikih zvijezda, najavila izlazak singla “Oči boje oceana”.

Nakon glazbenih voda onim kozmetičkim zaplivao je i nekadašnji stanar Big Brother kuće Marin Novaković. Mladi splitski pjevač protekli je tjedan na društvenim mrežama predstavio svoj Volume Up, za koji kaže da je pravi ljetni miris koji će savršeno upotpuniti nadolazeće ljetne dane. Marinov parfem znatno je jeftiniji od onih ostalih zvijezdi, a poželite li mirisati poput nekadašnje reality zvijezde, morat ćete izdvojiti samo 160 kuna.

Financijski promašaj

Na policama domaćih parfumerija svojedobno su se mogli pronaći parfemi Danijele Martinović i Leonarde Boban, koje su svjetske trendove pokušali prenijeti na naše tržište još prije 15-ak godina. Njihov primjer pokušao je slijediti i Tony Cetinski, no od toga je ubrzo odustao. – Lansirao sam svoj parfem i liniju odjeće i to se financijski nikako ne isplati. To je dobar marketinški potez, ali financijski nema smisla – kazao je Cetinski. Vlastiti parfem kreirao je i legendarni Halid Bešlić, a unatoč tome što ga je nazvao Eau de Miljacka, prema svom velikom hitu, ni on nije postigao uspjeh poput velikih zvijezda Jennifer Lopez, Naomi Campbell i Céline Dion...