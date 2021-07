Novi album naše poznate sopranistice: 'Intima za mene ima posebno značenje'

Od ovog tjedna je u prodaji novi studijski album "Intima", sopranistice Marije Vidović. Naša diva za svoj je novi album odabrala skladbe svjetski poznatih skladatelja, a najavila ga je istoimenom skladbom meksičkog skladatelja umjetničkog imena Tata Nacho. Zanimljivo je da je ovo već treći album kojeg je sopranistica izdala u proteklih šest mjeseci.

Dok mnogi vaši kolege miruju vi već izdajete treći album u šest mjeseci, zašto ste se odlučili na taj ubrzani ritam?

Pandemija je na sve nas utjecala na različite načine, ali to je svjetski fenomen koji kao generacija doživljavamo prvi put. Svaka je osoba morala donositi vlastite odluke i općenito ponašati se odgovorno u zaštiti javnog zdravlja. Pjevači su definitivno bili više pogođeni po razlozima njihovog zanimanja, jer pjevač, a posebno operni i koncertni pjevač mogu emitirati aerosole udaljene i do 10 metara. Naravno, svatko je sam donosio odluke o tome što učiniti s vremenom koje im je na raspolaganju. Imala sam sreću da sam mogla započeti realizaciju projekata koje sam već neko duže vrijeme planirala. I tako se ukazala prilika da se izvede projekt s prvim CD-om, božićni repertoar koji je imao velik utjecaj među svima koji su sudjelovali u stvaranju i publiciranju ovog posebnog projekta. Na takav način da su mi i oni sami savjetovali da idemo i objavimo i sljedeće albume Međimurje i “Intimu” koju sada predstavljamo, a ovom prilikom želim izraziti iskrenu zahvalnost Croatia Recordsu na podršci, entuzijazmu i povjerenju koje su mi ukazali. Na kraju su dva prva albuma tematski vezana za razdoblje u kojima su bili predstavljeni. Christmas Classics , naravno u vrijeme Božića i Međimurje povodom Dana županije, otvorenja Muzeja Riznica Međimurja i obilježavanje 350.obljetnice smrti Zrinskih i Frankopana. Albumom Međimurje ujedno sam i osobno htjela odati počast i zahvalu svom rodnom zavičaju.

Božićne tradicionalne pjesme koje ste odabrali za svoj prvi album i tradicionalne i par autorskih međimurskih pjesama za drugi, dobile su u Vašoj interpretaciji potpuno novu dimenziju. Alex Pashkov napravio je impresivne aranžmane za oba albuma.

Cilj moje suradnje s Alexom Pashkov je nastao upravo , s jedne strane, jer smo imali ideju odjenuti božićne pjesme s modernim, bogatim virtuoznim i visokokvalitetnim aranžmanima koji su nam omogućili stvaranje “novih originala” koji kad ih čujete djeluju jako osvježavajući. U slučaju albuma "Međimurje" željela sam pokazati da naša tradicionalna glazbena blaga imaju takvu kvalitetu da se mogu mjeriti s najvišim klasičnim repertoarima na svijetu. Zbog toga je moj izbor bio pratnja simfonijskog orkestra i bogati aranžmani Alexa Pashkov koji djeluju više poput novih skladbi i podižu naše lijepe tradicionalne pjesme na nivo koji nikada prije nije dosegnut.

Za razliku od raskošnih aranžmana, novi album "Intima" je drugačiji. Odabrani repertoar pjevate uz klavirsku pratnju australskog pijanista Duncana Gifforda. Kako je došlo do suradnje s njim?

Zapravo sam na ovom trećem albumu željela predstaviti i podijeliti najvišu i najtežu disciplinu, poznatu kao “disciplina kraljeva” u klasičnom pjevanju, kojoj se rado posvećujem i u kojoj pjevač i prateći pijanist sudjeluju s jednakom odgovornošću. Imala sam zadovoljstvo upoznati Duncana na majstorskom tečaju 2018. na kojem sam prisustvovala kao asistentica Profesora Araize na festivalu u Santanderu u Španjolskoj. Kasnije, u godini pandemije, ponovno smo se sreli, na nastavi kod profesora Araize u Madridu i tu se, uvjerena u Duncanovu veliku kvalitetu, rodila ideja o našoj suradnji za snimanje albuma.

Najavili ste album vrlo popularnom pjesmom "Non ti scoradr di me". Jeste li slušali većinu izvedbi ove pjesme ili ste imali svoju viziju kako je želite pjevati?

Općenito, smatram da bi umjetnik uglavnom trebao pokušavati razvijati vlastito mišljenje o skladbama koje će izvoditi. I upravo to radim kad pristupam novom repertoaru.

Aktualni singl je Intima po kojoj je album dobio ime. Što za vas znači Intima?

Odabrala sam ovu pjesmu i za naslov mog novog albuma jer ona sintetizira kao nitko drugi svu bit onoga što čini univerzalni sadržaj romantične pjesme - das romantische Lied - na izravan, eksplicitan i apoptotičan način. A na temu Intime, ova pjesma mi je jedna od najdražih. Upravo, kao što je i sam skladatelj dao naslov, intima - ljubav, povjerenje i potpuna predanost, zajedništvo čiste i iskrene, ispunjene ljubavi, kad je svaki zajednički trenutak dvoje ljudi sjedinjen u jednom i svaki trenutak nezaboravan.

Na božićnom i novom albumu namjerno ste birali skladbe raznih skladatelja, hrvatskih, meksičkih, talijanskih, njemačkih.

Da! Željela sam predstaviti buket pun boja i autohtonih glazbenih karakteristika zemalja svake skladbe koja se u njoj nalazi, kako bih pokazala da naša glazbena baština ima kvalitetu da zasja među najboljima na svijetu. I prije svega mojim izborom pjesama slijedim svoje uvjerenje da je glazba ta koja nas ujedinjuje i spaja.

Poznato je da živite na relaciji Mexico City, Beč i Zagreb. Kako ste uspjeli uskladiti svoj rad, snimanja albuma i sve ostale obaveze? Nije bilo lako putovati u vrijeme pandemije.

Kao što znamo, pandemija je imala uspona i padova. I putovala sam usred pandemije kad je to bilo moguće uz odgovorno pridržavanje svih mjera.

Profesor Francisco Araiza Vaš je mentor, koliko je bio uključen sve procese nastajanja sva tri albuma?

Profesor Araiza moj je mentor otkako sam postala njegova studentica 2007. godine. Maestro Francisco Araiza bio je ljubazan i prihvatio je moj poziv da bude umjetnički direktor u sva tri albuma, na čemu mu ja svim srcem zahvaljujem.

Glavni glazbeni producent na dva zadnja albuma je i prof. Ivo Josipović. Koliko Vam znače njegovi savjeti?

Profesor Ivo Josipović glazbenik je i znanstvenik velikog iskustva. Posjeduje široko znanje opće kulture, a posebno glazbe i njegovi savjeti su mi bili vrlo vrijedni u našim zajedničkim projektima. Također njemu izražavam moju najdublju zahvalnost.

S obzirom na to da je situacija s pandemijom povoljnija, pripremate li i neke nove nastupe? Gdje ćemo vas moći vidjeti?

Trenutno, sada kada imamo povoljniju situaciju što se tiče pandemije, pokušavamo nastaviti s aktivnostima koje smo već dogovorili prije pandemije. Među njima su i projekti koji su bili odgođeni i drugi novi lijepi projekti koje ću s vremenom najaviti. Uglavnom spremam lijepa iznenađenja za moju dragu publiku.

Protekli mjeseci su za vas stvarno bili radni, je li ostalo slobodnog vremena? Kako se najbolje opuštate?

Ne volim se opuštati. Oduvijek sam bila vrlo aktivna osoba i otkako sam imala sreću da nađem svog mentora maestra Araizu, velikog svjetskog umjetnika i pedagoga, dobila sam priliku susretati ljude i skupljati iskustva koja su me obogatila i učinila da rastem kao umjetnica i kao osoba. I na kraju želim zahvaliti od srca svima koji su sudjelovali u ova tri prekrasna projekta do sad, i svima koji me okružuju, nadahnjuju i inspiriraju.

VIDEO: Albina igrala nogomet na humanitarno-sportskom spektaklu