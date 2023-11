Novak i Jelena Đoković snimljeni kako izmjenjuju nježnosti tijekom odmora na plaži

HOZIER

Popularni irski glazbenik priključio se headlinerima idućeg INmusic festivala

Početak Hozierove karijere obilježio je singl 'Take Me To Church’, najveći blues-rock hit protekle dekade koji je uz jednoglasne pohvale kritičara i publike diljem svijeta imao preko milijardu pregleda na YouTubeu, što je najveći uspjeh u suvremenoj rock glazbi