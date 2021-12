Nova priča o nesretnoj i najljepšoj ženi u Europi i njezinom životu u zlatnom kavezu

Ove nedjelje u 21 sat na kanalu Epic Drama pa onda svake nedjelje u isto vrijeme starta prikazivanje raskošne njemačke serije. Mnogi među vama po imenu će serije zaključiti o čemu, odnosno kome, se ona radi, a to je carica Sisi, supruga i u nas štovanog austrougarskog cara Franje Josipa. Svakako ovo nije prva ekranizacija priče o nesretnoj carici, najpoznatija je ona s Romy Schneider iz 1955. godine. Jedna od najskupljih europskih serija uopće, međutim, ne igra samo na emocije starijeg gledateljstva ili onog koje je o Franji Josipu odnosno njegovoj supruzi Elizabeti, što je pravo Sisino ime, slušalo od svojih starijih, već nanovo priča tu storiju na način da je razumiju i mlađe generacije. Ulogu Sisi dobila je relativno nepoznata švicarsko-američka glumica Dominique Davenport dok Franju Josipa tumači Jannik Schüman, mladi njemački glumac. Sa zvijezdama ove serije imali smo intervju u kojem smo se upoznali s njihovim gledanjem na priču o ženi koju su zvali najljepšom u Europi i njezinom mužu rastrzanom između državničkih obaveza, majke i uloge muža i oca.

Foto: Beta Film

- Ona u to vrijeme uživa u jako puno slobode i onda iznenada upoznaje cara, zaljubljuju se, ožene se i ona se odjednom nađe u Beču, jednom svijetu dvorca Hofburga u kojem su pravila vrlo stroga, gdje je jasno kako se trebaš ponašati, što trebaš govoriti, a što je njoj sve nepoznato. Tako je to ljubavna priča između Franje i Sisi a s druge strane o djevojci koja nastoji odrasti u okolici kojoj ne pripada, iz kakve ne dolazi. I to su neke borbe koje svi prolaze u odrastanju, koliko se želiš uklopiti, a koliko ostati svoj, koliko želiš da svijet prihvati tvoja pravila, opisala je Dominique Davenport kako vidi lik carice Sisi. Dodala je kako je bila sam iznenađena znajući da ako produkcija izabere nju, bit će to za njih rizik, jer nema previše iskustva, nije imala velikih uloga, morali su imati povjerenja.

Foto: Beta Film

- Pa me to iznenadilo. A ovo će biti prva moja velika uloga. Sjećam se odlaska na audiciju gdje nikada ne znate što redatelj želi i očekuje. Nadala sam se jer sam uočila da bi to mogla biti uloga za mene jer sam se mogla s likom Sisi povezati. Već sam na neki način bila 'unutra', kaže. U pripremi za ulogu čitala je biografije nesretne carice, ali i pjesme koje je Sisi pisala, neke posvećene i vremenu nakon njezine smrti. - Bile su mi kao njezino ogledalo, uvid u nju samu. I iz svih tih zapisa se vidi kako je svijet u koji je ušla upoznajući Franza bio za nju gotovo prijeteći, kada ga je upoznala s 15 godina bila je izuzetno uplašena, kada se udala za njega dolaskom u Hofburg dodatno se zatvorila. Doista kao pantera u zlatnom kavezu, što je za mene bilo izuzetno intrigantno, kaže. Franjo Josip i u nas je povijesna osoba snažno zastupljena u školskim udžbenicima zbog velike uloge koju je imao u turbulentnom 19. stoljeću kao i što je njegova vladavina višestruko vezana uz našu povijest na niz načina, pa i na činjenicu da je u Sarajevskom atentatu ubijen njegov sin Franjo Ferdinand. - Austrijski car Franjo počeo je svoju vojnu karijeru već u dobi od šest godina kada nije ni mogao odlučivati što bi želio biti. Carem je postao također mlad, s 18, a ovdje ga nalazimo s dvadesetak godina gdje upoznaje svoju rođakinju Sisi. A on je jedan od posljednjih europskih monarha koji se bori za vlast nad Austrijom i Mađarskom. Glas je naroda sve glasniji, želi se riješiti monarhije, a on sve pokušava da zadrži krunu. Upušta se u bitke, donosi velike političke odluke. Upoznaje Sisi koja će biti njegova supruga pa nastaje napetost između situacije gdje ima majku koja mu govori što bi trebao raditi te pokušaja da shvati tko je zapravo Sisi, zaštititi je u tom zlatnom kavezu što je dvorac Hofburg, opisao je Jannik Schüman svojeg lika i okolnosti u kojima se on nalazi. Franjo Josip ličnost je visokog intenziteta, vojskovođa, vladar, podvojen između obitelji, dvora, politike i ratova.

Foto: Beta Film

- To i tražim kada čitam scenarije. Ne zanimaju me crno-bijeli likovi, jasno odvojeno zlo od dobra, volim kada lik ima različite slojeve. I to je to što donosimo u našoj seriji, a različito je u odnosu na stare filmove, on se doista bori s političkim položajem gdje mora voditi zemlju pa i otići u rat a u isto vrijeme mora biti i mužem i ocem, naći način da pokaže emocije, što zapravo nije mogao. Sisi mu se pokušava približiti, natjerati ga da pokaže emocije za koje zna da su negdje unutra, no očito on nije tek hladnokrvan nego jest netko tko je i muž i otac samo to morate pronaći. Bio je izazov to pokazati, kaže njemački glumac. Jedno je pitanje Dominique Davenport našla intrigantnim, a to su paralele između princeze Diane i carice Sisi. Doista, teško je ne vidjeti da dodirnih točaka doista ima. - Ako postoje, onda su paralele u tome da se radi o vrlo sličnoj borbi. Imate zlatni kavez, dolazite u tu obitelj u dvorcu gdje vi kao osoba više niste važni, nego je važna vaša funkcija. I to stvara veliki pritisak koji bi mogao povezivati ove dvije žene. Sisi se uvijek borila za pravo na vlastiti život, da je se gleda kao ljudsko biće, da radi ono što želi raditi, da živi na što je moguće slobodniji način. S time se može povezati s takvim osjećajima, i sama imam veliki poriv za slobodom, nekada radim stvari koje mi drugi govore da ne bih smjela, pa razumijem tog unutarnjeg buntovnika kojeg su one također imale, kaže mlada glumica. I ta je sličnost jedan od motiva zašto je procijenjeno da se isplati ponovo napraviti priču o Sisi. Objasnio je to Jannik Schüman.

Foto: Beta Film

- Željeli smo prikazati novu, modernu verziju ove priče, novi pogled, jer radi se o univerzalnim problemima smještena u bečki dvorac Hofburg. A volimo filmove o Sisi, kult koji se oko njih stvorio i ne želimo ih zamijeniti ni na koji način, želimo da svakog Božića budu na televiziji, netom prije naše serije! Ovdje ističemo sličnosti u likovima no sa starim filmovima nema previše veze, ovo je moderna televizijska serija, fikcijska ali utemeljena na stvarnosti, vezi između Sisi i Franje. I još su danas ljudi zainteresirani za takve teme, žene u poziciji moći, kaže on. Sasvim sigurno će većina gledatelja biti iznenađena raskoši, gotovo ekstravagancijom produkcije koja nije snimana na originalnoj lokaciji, što je ne čini manje spektakularnom.

Foto: Beta Film

- U Rigi smo snimali šest tjedana gdje su cijeli dvorac Hofburg napravili u studiju. Ipak, bilo je to za nas nevjerojatno jer sve to nije izgledalo kao da je kulisa. Jer, sve je napravljeno po originalnim nacrtima i fotografijama pa je zato to sve ispalo toliko uvjerljivo. I još smo snimali u dvorcima Latvije i Litve. Što se kostima tiče, oni su nam definitivno pomogli da se uživimo jer je to odjeća koju ne možete nositi kao ovu današnju, odmah vam mijenja posturu. Svako jutro ulazili smo u autobus kao mi a izlazili kao Franz i Sisi, s time da ekipa Dominique nije nakon toga često prepoznavala, kaže dvoje mladih zvijezda serije. Zašto ljudi, pa i dvoje glumaca sami, i dalje toliko vole gledati serije o visokom plemstvu, odgovorio je Jannik Schüman ističući, gotovo očekivano, jednu i ovdje popularnu seriju. - Volim Krunu, i zato što je redatelj prve sezone Stephen Daldry koji je režirao moj omiljeni film Billy Elliott. Ali i zato jer je svijet plemstva za mene jako uzbudljiv iz razloga što ne znamo kako on zapravo iznutra izgleda. I nikada nećemo to ni znati kada se radi o velikim kraljevskim obiteljima. Pogotovo ako dolazite iz zemlje koja više nema plemstva, poput Njemačke iz koje dolazim, rekao je Schüman.

Foto: Beta Film