Nova pop zvijezda: Svaka pjesma joj je hit, a otvoreno govori i o borbi s depresijom

Američka pjevačica Chapell Roan osvojila je glazbeni svijet svojom jedinstvenom pop-glazbom i otvorenim stavom prema LGBTQ+ zajednici i mentalnom zdravlju. Nova zvijezda predstavnica je nove generacije pop-izvođača koji spajaju umjetnički izričaj s društvenim aktivizmom. Njezini nastupi često uključuju ekstravagantne kostime koje sama dizajnira, a na turnejama redovito angažira drag izvođače kao predgrupe.

O njezinoj popularnosti najbolje govore i nagrade. U rujnu je dobila nagradu MTV-ja za najboljeg novog izvođača, a nedavno je osvojila i četiri nominacije za Grammy, uključujući i one u najvažnijim kategorijama – album "The Rise and Fall of a Midwest Princess" nominiran je za album godine, a pjesma "Good Luck, Babe!" za singl godine.

Rođena 19. veljače 1998. u Willardu u Missouriju, Roan je odrasla u konzervativnoj kršćanskoj obitelji. Već s 13 godina počela je nastupati javno, a s 14 je počela objavljivati obrade pjesama na YouTubeu. Godine 2015. potpisala je ugovor s Atlantic Recordsom, uzevši umjetničko ime Chappell Roan u čast svog djeda Dennisa K. Chappella koji je te godine umro od raka mozga. Ime je kombinacija djedova prezimena i riječi preuzete iz njegove omiljene pjesme, "The Strawberry Roan" Curleyja Fletchera.

Nakon objave EP-a "School Nights" 2017. godine, Roan se preselila u Los Angeles gdje je otkrila svoju queer stranu i počela graditi prepoznatljiv glazbeni identitet. Međutim, 2020. godine diskografska kuća raskinula je ugovor s njom. Istog tjedna prekinula je četverogodišnju vezu s dečkom. Sljedeće dvije godine radila je kao dadilja i konobarica kako bi preživjela.

"To razdoblje bilo je izuzetno teško," priznala je u intervjuu za Billboard. "Radila sam tri posla istodobno, spavala na prijateljičinu kauču i pitala se hoću li ikada uspjeti u glazbi. Ali to me učinilo jačom i dalo mi materijal za pisanje."

Tijekom 2021. godine, Roan je samostalno izdala nekoliko singlova koji su privukli pozornost glazbene industrije. "Pink Pony Club", njezin prvi samostalni singl, postao je underground hit i omogućio joj novi ugovor s Island Recordsom. Pjesma je posebno odjeknula u LGBTQ+ zajednici zbog svojih snažnih poruka o prihvaćanju i slobodi izražavanja. Uslijedili su singlovi "Naked in Manhattan" i "California", koji su dodatno učvrstili njezinu poziciju na glazbenoj sceni. U veljači 2023. krenula je na američku turneju. Svaka postaja na turneji imala je zasebnu temu, a Roan je obožavateljima predlagala što će odjenuti, dok je sama izrađivala vlastite kostime.

Unatoč profesionalnom uspjehu, pjevačica je otvoreno progovorila o svojim mentalnim izazovima. Dijagnosticiran joj je bipolarni poremećaj u dobi od 22 godine, a poslije i teška depresija. "Ponekad se osjećam kao da me depresija potpuno paralizira," izjavila je za Rolling Stone. "Ima dana kada ne mogu ustati iz kreveta, kada sve izgleda beznadno. Ali glazba mi daje snagu da se borim dalje. U pjesmama mogu izraziti sve što osjećam."

U intervjuu za The New York Times otvoreno je govorila o cijeni slave: "Ljudi misle da je slava rješenje za sve probleme, ali zapravo donosi nove izazove. Teško je održavati mentalno zdravlje kada si konstantno izložen javnosti. Ponekad se osjećam kao da živim u akvariju – svi me mogu vidjeti, ali ne mogu pobjeći."

U intervjuu za Guardian otkrila je kako se nosi sa slavom: "Svaki dan je borba. Ponekad ne mogu otići ni u trgovinu a da me netko ne prepozna. Ali kad vidim kako moja glazba utječe na ljude, kako im pomaže da se osjećaju manje usamljeno u svojim borbama, znam da sve ovo ima smisla."

Osim glazbene karijere, Roan je aktivna u borbi za prava LGBTQ+ zajednice. Dio prihoda od koncerata redovito donira različitim dobrotvornim organizacijama, posebno onima koje se bave pravima transrodnih osoba.

Roan često ističe kako su na njezin glazbeni razvoj utjecali razni umjetnici, od klasičnih pop-diva poput Cyndi Lauper do suvremenih alternativnih izvođača. U svom prepoznatljivom vokalnom stilu kombinira snažne pop-melodije s teatralnim elementima i emotivnom dubinom. U produkciji svojih pjesama često eksperimentira s različitim žanrovima, od synth-popa do indie rocka.

Što se tiče privatnog života, u rujnu je objavila da je u vezi sa ženom koja nije u svijetu glazbe.

"Dating scena u Los Angelesu je komplicirana, posebno kad si javna osoba. Imala sam nekoliko ozbiljnih veza koje su završile zbog pritiska slave. Teško je pronaći nekoga tko te voli zbog tebe, a ne zbog tvoje karijere", kazala je nedavno za Vogue.

"Moji roditelji su se razveli kad sam imala 16 godina," povjerila se u intervjuu za Elle magazine. "To iskustvo snažno je utjecalo na moj pogled na veze i ljubav. Kroz glazbu pokušavam preraditi ta iskustva i možda pomoći drugima koji prolaze slično."

Iako je bila kršćanka, Roan se više ne poistovjećuje s crkvom i rekla je da se njezin trenutačni odnos s religijom "razvija". Posljednje nominacije i nagrade učvrstile su njezinu poziciju nove pop-ikone i glazbenice koja nadahnjuje djevojke da prihvate svoju seksualnost.

