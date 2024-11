Baby Lasagna o tome koliko je važno biti drukčiji od drugih i ostati svoj: 'To me izoliralo od društva'

Ovogodišnji drugoplasirani predstavnik Eurovizije, pobjednik telefonskih glasova publike, Baby Lasagna („Rim Tim Tagi Dim”), dostavlja još jednu brzu energičnu pjesmu! Singl „Catch Me If You Can” nosi poruku o tome koliko je važno biti drukčiji od drugih i ostati svoj, ujedno je zadnji prije izlaska iščekivanog albuma koji će biti upravo takav – hrabar i drukčiji! „Catch Me If You Can” dostupna je na svim glazbenim platformama.

Rasuća globalna senzacija iz Hrvatske čini se ima formulu kako začarati publiku svojom glazbom, a sve što treba je da u najavi za „ICMIYC" na društvenim zavrti mali prstom – i interes je buknuo! Što je važnije, još jednom koristi neodoljivo moćnu energiju koja eksplodira u pjesmi (baš kao „boom” u „Biggie Boom Boom"), dok se svojom posebnošću ističe u konkurenciji. „Hajde, uhvati me/Uhvati me ako možeš! (Come on and catch me/Catch me if you can!)”, poručuje.

„Napravi to, ali drugačije" – glavna je poanta ove 'neuhvatljive pjesme koja se brzo hvata u uho'. Publika ju je već mogla čuti na nedavnom koncertu u Varšavi, a Baby Lasagna sada i službeno komentira inspiraciju: „Čovječe, ne znam/kako se obući i kako se smiješiti". Priznaje u pjesmi 29-godišnjak, nesiguran bi li njegovo „namršteno lice" ikad moglo krasiti kakav tron - sve dok ne shvati da su originalnost i individualnost zapravo njegove prednosti. „Moram ovo učiniti sam", zaključuje - a sve što mu stvarno za to treba je mikrofon! U spoju energičnog ritma (koji se posebno ističe uživo na koncertima) s njegovim zaštitnim znakom - karakterističnom bojom vokala - „Catch Me If You Can” ne samo da je oda originalnosti, nego i čvrsti most koji spaja rock i elektronsku glazbu.

„Ovo je zapravo bila stara demo pjesma mog brata Martina. Radio je na njoj, ali je nikad nije dovršio, a ja sam, čim sam ga čuo kako svira, odmah vidio veliki potencijal i pokušao je sačuvati", kaže Baby Lasagna o novom singlu. "Napisao sam tekst, malo nešto preuredio i nešto dodao ... i tako je rođen 'CMIYC'."

„Glavna nit vodilja je trebamo biti ponosni na svoju viziju, na to što radimo i ono što jesmo”, poručuje i nastavlja: „Zapravo smo ovu pjesmu već predstavili prije nekoliko godina s mojim tadašnjim bendom Dorks, ali kako se bend raspao, bila je zaboravljena zajedno s nekim drugim pjesmama. Danas, nekoliko godina kasnije, kad je Baby Lasagna eksplodirao, sjetio sam je se i pomislio da je možda trenutak da zablista i da slušatelji prepoznaju njenu srž – a to je da je stvarno cool pjesma. Donosi priču o autsajderu koji se uklapa nigdje, ali je istovremeno ponosan na to tko je i koja je njegova vizija. I sam sam se osjećao tako, pogotovo dok sam bio dijete. Ne bih rekao da sam bio izopćenik, ali me strast prema glazbi ponekad izolirala od društva i ponekad se činilo da sam naivan i djetinjast jer vjerujem u to tko sam. Ipak, bez obzira na to što sam nekad bio tužan ili se osjećao posramljeno, već tada sam znao da ne bih mogao biti nešto drugo”, opisuje Marko. „I ovog puta sam, kao i s 'Rim Tim Tagi Dim' i s 'Biggie Boom Boom', teške situacije kroz koje sam prolazio, pokušao otvorenog srca dočarati kroz dozu humora, nadajući se da sama pjesma može biti nečiji bijeg, nečije utočište i nečija nada."

Glazbeni projekt Baby Lasagna, iza kojeg stoji mladi Marko Purišić iz Umaga, nastao je iz potrebe tekstopisca i glazbenika da umjesto prema uputama naručitelja stvara glazbu po vlastitom ukusu. Na razigraniji, zabavan i jedinstven način Marko svoje dugogodišnje stvaralačko iskustvo (uključujući pisanje pjesama za bend Mono Inc. Koji je ostvario zapažen uspjeh u Njemačkoj) koristi za poigravanje različitim žanrovima, te u isto vrijeme piše više u skladu s vlastitim iskustvima i pogledima na svijet.

„Oduvijek sam želio eksperimentirati u glazbi i raditi na projektima izvan okvira žanrova”, poručuje glazbenik koji upravo radi na finalnim detaljima debitantskog albuma „Demons and Mosquitoes” (na kojem će se također naći „“And I” i “Biggie Boom Boom”). Kao Baby Lasagna ima više od 80 milijuna sveukupnih streamova na glazbenim platformama, te je njegova ESC himna „Rim Tim Tagi Dim” dobila najviše glasova javnosti na ovogodišnjem natjecanju u Malmöu. Nakon nastupa kojima je oduševio na velikim festivalima (uključujući susjedni EXIT), te niza koncerata među kojima su 3 rasprodane Šalate u Zagrebu te nastupi u Ljubljani, Beču i Varšavi te drugim europskim gradovima, Baby Lasagna koncertnu aktivnost nastavlja u ožujku 2025. godine - na velikoj Meow Back turneji.