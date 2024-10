Nova HRT-ova serija popunila je prazninu i pregazila prožvakane sadržaje

Sram // HRT 1 - četiri ruže

Često u moru repriza i prožvakanog sadržaja na hrvatskim televizijama zazivamo nešto novo, drugačije, inovativnije, nešto prilagođeno vremenu u kojem živimo, a posebice nešto prilagođeno mladoj publici koju stari televizijski formati jednostavno više ne privlače. Iz tog aspekta gledajući, definitivno se ništa ne može prigovoriti novoj seriji "Sram" koja se prošlog tjedna počela emitirati na prvom programu HRT-a. Kao prvo, riječ je o kvalitetnoj tinejdžerskoj seriji, što na našim programima nismo imali priliku vidjeti... pa teško se zapravo sjetiti od kada. U vremenu kada su svijet zaludjele popularne serije streaming servisa poput "Euforije" i "Sex Educationa", a koje su pokazale da serije o mladima ne prate samo mladi, bilo je krajnje vrijeme da netko i u Hrvatskoj popuni tu prazninu koja je zjapila prazna i zapravo je čudno da nitko ranije nije došao na tu ideju. Nadalje, serija se ne prikazuje u klasičnom formatu. Jedna epizoda u trajanju od 20-ak minuta prikazuje se na HRT-u u nedjelju navečer, no zapravo je čini više kraćih video klipova koji se tijekom tjedna objavljuju na YouTubu i društvenim mrežama - na Instagramu, TikToku... Uz to, na digitalnim se platformama vodi poprilično snažna kampanja, što je savršen način za privući mladu publiku i "navući" nekoga trajno na radnju. Zapravo je cilj postići da gledatelji na društvenim mrežama u stvarnom vremenu prate što se zbiva u životima likova, prije svega glavne protagonistice Eve, njezinog dečka Jakova te ostalih srednjoškolaca u njihovoj okolini. Nije to, doduše, HRT-ova originalna ideja, već stiže iz Norveške gdje se serija SKAM emitirala od 2015. do 2017. godine. Iako mnogi u Hrvatskoj za nju do sada vjerojatno nisu čuli, riječ je o jednoj od najutjecajnijih takvih serija na svijetu u prošlom desetljeću, a dobila je svoje inačice diljem Europe. Serija ima impresivnu bazu obožavatelja koji samo čekaju da se pojavi neka nova priča u "SKAM Universeu" pa likove prate od zemlje do zemlje, iako su zapravo sve jako slične originalnu uz manja odstupanja. Redateljica hrvatske inačice je Jelena Gavrilović, scenarij su napisale Hana Jušić i Nikica Zdunić, a producenti serije su Bruno Mustić i Ivan Lovreček. Zanimljivo je još istaknuti kako su tvorci serije u intervjuima istaknuli da je snimanju serije prethodilo opsežno istraživanje kako bi se uopće shvatile navike i preferencije ciljne skupine i s obzirom na to koliko je truda u cijeli projekt uloženo, uopće ne iznenađuje što za sada izgleda sjajno!



Život na vagi // RTL - dva kaktusa



Hitno će, čini se, biti potrebna neka inovacija ili zaokret u "Životu na vagi" jer izgleda da prožvakan recept više ne funkcionira. Godinama su, naime, gledatelji imali dojam kako se kandidati u selekcijskom postupku ne biraju toliko s obzirom na kilažu, već s obzirom na tužne životne priče i dramu koju mogu donijeti u show. Došlo je to, izgleda, ove sezone na naplatu pa je tako većina kandidata do sada - odustala i sama napustila show. Umjesto da se bore za ostanak, jedan po jedan odlaze, što izaziva negodovanje samih trenera, a došlo je do toga da su u show morala biti vraćena dva kandidata koja su ispala "regularnim putem". Pohvala što se kandidatima u ovoj emisiji i dalje trudi pomoći, ali s obzirom na to da je riječ o natjecateljskom formatu, show na ovaj način poprilično gubi smisao.

Nema baš niviše smisla kao talent show, eventualno bi mogao proći kao lokalna priredba u nekom mjestašcu gdje su svi pozvani da dođu na pozornicu reda radi. Selekcijskog postupka očito nema, već svatko može izaći pred publiku i nešto izvesti, a gledatelji, koji su došli dati podršku nekom svom, vrlo brzo su bili prisiljeni preispitati svoju odluku, jer su shvatili da ne mogu otići u pola predstave, nego je moraju odgledati do kraja pa se na njihovim licima miješaju zgražanje i čuđenje. Svi smo barem jednom bili na jednoj takvoj priredbi, zar ne? E, točno takav osjećaj budii iako su nam lokalne priredbe beskrajno srcu drage i barem su nam natjecatelji bliski, nije baš pohvalno kada je takav jedan show na nacionalnoj televiziji.

Ako je netko, za promjenu, nakon naših realitija i inih showova željan malo kvalitetnog sadržaja, preporuka je da na drugom programu HRT-a uhvati kratke isječke pod naslovom "Mlade nade". Traju svega 5 minuta, a u svakoj je ukratko predstavljen neki mladi i perspektivni hrvatski sportaš ili sportašica. Zaista inspirativno i šteta zapravo što im nije posvećeno više vremena.

