Dua Lipa razumije bosanski, a prisjetila se teškog perioda: 'Cijela škola mi se smijala'

Britanska pjevačica kosovskog porijekla Dua Lipa (28) jedna je od najpoznatijih pop glazbenica u svijetu, ali kao školarka suočila se s neuspjehom kada nije mogla dobiti svoje mjesto u zboru. Glazbenica koja će ove godine prvi puta nastupati u Hrvatskoj, prisjetila se đačkog doba pa ga podijelila s javnosti.

- Učitelj glazbe je upitao: 'Dobro, tko želi pjevati i okušati se u zboru?' Rekla sam: 'Znaš što? Voljela bih to zapravo.' Pa sam odlučila stati ispred cijele škole, on je počeo svirati klavir i bila je to ludo visoka nota i ništa nije izašlo - samo zrak. Cijela škola se počela smijati - rekla je mlada zvijezda za UsWeekly.

- Više sreće drugi put - odgovorio joj je profesor. Kasnije je bila dio zbora, ali kako je opisala, u nižem rangu. No, to je nije spriječilo da nastavi raditi na sebi. - Svake sam subote u Londonu išla na satove pjevanja u kazališnu školu i tamo mi je profesor pomogao da izgradim samopouzdanje - dodala je Dua Lipa.

Iako je slovio za "najstrašnijeg profesora", glazbenica je rekla kako je on prepoznao njezine talente i tjerao je da usavrši svoje vještine i postane globalna zvijezda.

Pjevačica je jednom prilikom za strane medije komentirala obiteljsku prošlost na Kosovu. Zbog ratnih zbivanja u bivšoj Jugoslaviji, njezina majka Anesa više puta je bježala, a prvi put je bio početkom devedesetih kada je rat zahvatio Bosnu i Hercegovinu gdje je živjela.

Anesin otac je porijeklom s Kosova pa je tamo nastavila život s tadašnjim zaručnikom Dukagjinom Lipom. No, zbog sukoba na Kosovu obitelj se preselila u London gdje se glazbenica rodila 1995. godine.

- Moja baka s mamine strane je Bosanka pa je tako moja mama dijelom Bosanka, i mogu ih razumjeti - otkrila je jednom prilikom tijekom javljanja uživo na svom Instagram profilu.

Podsjetimo, nedavno se popularna glazbenica pronašla u tekstu izraelske pjesme u kojoj se poziva na smrt pjevačice kao i manekenke Belle Hadid. Dvoje izraelskih glazbenika insinuiralo je da su upravo one odgovorne za napade Hamasa koji su se dogodili 7. listopada, prenosi britanski The Times.

