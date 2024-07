Nina iz 'Života na vagi' pokazala kako uživa s dečkom na Braču: 'Ljubav'

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi', Sinjanka Nina Bandić, na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj je pokazala kako uživa s dečkom. Uz fotografiju je kratko napisala "Ljubav". Stavila je i pjesmu od Franke Batelić 'S tobom'.

Nina je u lipnju svom dragom čestitala i imendan, te je otkrila kako se zove Ante.

Foto: Instagram

Podsjetimo, na prvom vaganju Nina je imala 136,2 kilograma, a na finalnom 73,9 kilograma, što znači da je izgubila 62,3 kilograma. Nina ne posustaje nakon završetka showa i često objavljuje fotografije iz šetnji.

Nedavno je za RTL.hr otkrila da na Braču nije bila samo kratko zbog odmora, već se tamo preselila.

Foto: Instagram

"Nekako je to sve ispalo sasvim slučajno. Pružila mi se prilika za rad na Braču i privukao me sam princip rada vrtića... To sam vidjela kao priliku za dodatno kvalitetno oblikovanje sebe kao odgojiteljice i mjesto gdje bih mogla dosta toga naučiti pa sam se odlučila preseliti na Brač", rekla je ova bivša kandidatkinja.

Ranije je podijelila i selfie koji je oduševio njezine pratitelje. "Prihvati sebe, voli sebe i nastavi naprijed. Ako želiš letjeti, moraš se odreći onoga što te opterećuje", napisala je Nina u opisu fotografije. "Prekrasna", "Wow. Druga osoba. Predivna", "Odlična promjena", poručili su joj pratitelji.

Inače, Nina je jednom prilikom za RTL.hr otkrila kakve su reakcije na njezinu transformaciju. "Čim sam izašla kući moji bližnji su bili u pozitivnom šoku i jako ponosni na meni. Teško im se i dan danas naviknuti na ovu kilažu i da sam to zaista ja. Tata bi često nabacio šalu da me treba pogledati 2,3 puta da bi u svojoj glavi registrirao da sam to ja. Nakon finala sam primila masu poruka podrške i pohvala na svoj izgled. Čak su mi neki pisali da su se zbog moje transformacije odlučili prijaviti u novu sezonu 'Života na vagi' i jako lijep je osjećaj kada dobiješ takvu povratnu informaciju", ispričala je.

