Nina Badrić pokazala poruku obožavateljice koja joj je komentirala frizuru: 'Želim znati...'

Glazbenica Nina Badrić (51) prije nekoliko dana svoje obožavatelje je iznenadila drastičnom promjenom. Naime, Nina je promijenila frizuru i to je svoju dugačku kosu jako skratila. Novom frizurom očarala je sve, a posebno jednu obožavateljicu, čiju je poruku pjevačica podijelila u Instagram Storyjima.

"Nina, obožavam te! Netko sam tko se bori s depresijom i anksioznošću. Tvoja nova frizura me potakla da i ja napravim takvu promjenu. Želim znati koja je to boja kose. Prelijepo ti stoji i prelijepa si ličnost. Anita iz Niša", pisalo je u poruci koja je ganula pjevačicu.

Pjevačica je odlučila nositi jako kratku frizuru, a za IN magazin je otkrila koji je povodom tome.

- Kumovao je novi album, kumovalo je to što su poskupjeli frizeri, tko će plaćati svaki dan feniranje, pranje i visit kod frizera. Znači, pola života visim kod frizera. Sad sam rekla, malo idemo s novim albumom, malo se vratiti back to the roots - kazala je te dodala da prilagodba na novi izgled za nju još uvijek traje.

- Traje prilagodba kod mene još uvijek, još ne znam što ću s njom do kraja. Cijeli povod je novi album koji je nakon 11, 12 godina koji se gospođa udostojila snimiti - rekla je te dodala da joj je trebalo osvježenje, a takav je album.

Naime, Nina je prije nekoliko dana uz fotografiju nove frizure istaknula i da se vraća '90-im godinama. Nakon ove objave dobila ej brojne komplimente obožavatelja, ali i kolega s estrade.

- Ajmee frizureee - napisala je Viktorija Rađa, dok joj je Vanna poručila: Prekrasna. Kolegica Zsa Zsa je dodala: Preeeedivna. Obožavatelji su joj napisali: Wow wow..ženoooo predivna si ...zašto tek sad ova frizura. Kaaaakvaaaa proooomjeeeeenaaaaaaaaa Ajmeee lijepa!. Lijepa ko boginja. Savršeno. Najdivnija. Frizura sjajna i sve ostalo.

