Nina Badrić ganula emotivnom objavom: 'Dobro nam došao prekrasni dječače'

Pjevačica Marija Husar Rimac u srijedu je na svijet donijela sina, a čestitku povodom dolaska prinove uputila joj je i kolegica i prijateljica Nina Badrić. "Dobro nam došao prekrasni dječače", napisala je pjevačica uz fotografiju s Marijom. Koliko su bliske potvrđuje i činjenica da se Nina nedavno našla u uskom krugu Marijinih prijateljica s kojima je slavila uoči rođenja djeteta.

Foto: Instagram

Podsjetimo, bivša Divasica jučer je u 46. godini na svijet donijela sina. Pjevačica i njezin suprug Vjeko Rimac vijest o trudnoći su objavila u listopadu prošle godine i rekla su tada kako je ova trudnoća dar od Boga. Par ima starijeg sina Ivana koji se zasigurno najviše veseli što je postao stariji brat i nestrpljivo očekuje dolazak brata kući. - Mogu samo reći da je to Božje čudo! No, možda ima nešto i u tome da se ovakve lijepe stvari dogode kada se čovjek opusti i ne razmišlja. Naš sin Ivan je već dulje želio brata. Posljednji put je to rekao kada smo bili u Međugorju na dočeku Nove 2020.

Ondje žive Ivanove krsne kume i mi gotovo svaku novu godinu ondje dočekamo. S nama je bila i moja prijateljica i kuma Silvija, koja ima dvoje male djece. Šetali smo i Ivan je poželio gurati kolica. I tada mi je rekao: 'Mama, ja bih želio jednog malog bracu'. Na to sam se nasmijala i rekla mu: 'I ja bih željela isto. Moli se Bogu, on uslišava dječje molitve'. I evo, iduće godine u veljači nam stiže braco - ispričala je Marija u listopadu za Gloriju. Sve do zadnjeg tjedna pred porod pjevačica je bila dosta aktivna, pa je tako nedavno u glazbenom studiju snimila s Matijom Dedićem i nove pjesme.