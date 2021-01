Nikolinu Ristović napali nakon proslave, a ona uzvratila: Ne želim se ispričavati

Nikolina Ristović, nekada Pišek, pohvalila se jučer fotografijom s dočeka nove godine u luksuznom restoranu, a njene pratitelja ta je fotografija razljutila. Ipak, ona nije dugo čekala da odgovori na mnoge upućene kritike.

- Uglavnom se ne osvrćem na trivijalnost na kojoj počivaju danasnji mediji, jer sam dobrim dijelom nehotice dio tog vašara, ali koliko god želim, ne mogu ostati imuna na neviđenu zlonamjernost i senzacionalizam kojim se služe da bi raspirivali mržnju. Nikada nisam prakticirala govoriti o tome da li, koga i na koji način pomažem, jer time samoj sebi obezvjeđujem taj čin. Smatram da je to nešto sto se tiče mene same i onog kome je ta pomoć namijenjena. Pa tako neću niti sada - započela je.

Foto: Instagram

- Izgovoriti ću samo jedan detalj koji ilustrira površnost medija u izvještavanju i manipuliranju podacima, i pogoduje stvaranju slike kakva je poželjna u određenom trenutku. U vrijeme velikih poplava u Gunji, jedan list održao je veliki i glamurozan donacijski party za nastradale kojem ja nisam prisustvovala. Nakon partija objavljena je naslovnica s tri nasmiješene humane zvijezde i sumom od kojih stotinjak i nešto tisuća kuna koje su tom prilikom sakupljene. Niti jednom riječju nije spomenuto da smo preko 90% te sume uplatili jedan zagrebački arhitekt i moja nemoralna malenkost. Meni to nije bilo niti bitno, nikada. Pobiranje lovorika nije nešto čime se bavim - govori Pišek.

- Niti ikome ne želim objašnjavati što sam, kome i kada pomogla jer bih se osjećala loše. Niti se želim ispričavati što sam, u strahu od potresa, s djecom napustila kuću koja je u prošlom potresu nastradala i u kojoj se nisam osjećala sigurno. Niti zato što imam drugi dom u Beogradu u kojem potresa trenutno nema. Niti zato što sam se, nakon godinu dana razdvojenosti vidjela s dragim ljudima i bila sretna zbog te činjenice. Niti zato što sam uvidjela da je ovo trenutak kada su se konačno i Hrvatska i cijela regija ujedinile u pomoći stradalima, čiju patnju mi ne pada napamet obezvrjeđivati. Na prirodne katastrofe ne možemo utjecati, ali na činjenicu hoćemo li biti ljudi jedni prema drugima možemo. Neću niti objašnjavati zašto me je ljudskost velikog broja ljudi učinila sretnom, pa sam smatrala da je to početak pobjede nad trenutnim mrakom. Sve možete, pa i mene ocrniti ako vam to odgovara, ali na kraju iza svakog ostaju njegova djela. I ne, ne smatram da se količina ljudskosti mjeri prigodnim slikopisnim angažmanima. Nego djelima - kazala je na kraju.

Na spornoj fotografiji su joj, podsjetimo, mnogi zamjerili što se hvali dobrim provodom dok Hrvatsku tresu potresi, a grad Petrinja i njezini stanovnici proživljavaju strahovite posljedice razornog potresa koji se dogodio 29. prosinca i odnio 7 života.

Foto: Instagram

- Barem se malo suzdržite ovih dana. Tužno mi je koliko drugih prati vaše razmetanje luksuzom. Ako smo i mi "mali" odustali od novogodišnje proslave, mogli ste se barem malo solidarizirati tako da ne kačite sve na Instagramu...- napisala je ljuto pratiteljica tada.