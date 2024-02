Nikolina Pišek pozirala bez trunke šminke i odgovorila hejterima: 'I dalje ste moj fan"

Nikolina Pišek (51) vodi računa o svom izgledu, ali nema problem pokazati i kako izgleda kada nema trunke šminke. Tako je na svom Instagram profilu objavila novi video u kojem šalje poruku svim hejterima: -"Ovo je poruka svim hejterima. Ako vam se ne sviđa što radim, ali pratite sve što radim, i dalje ste moj fan", rekla je Pišek.

Na početku videa vidi se kako voditeljica nije dotjerana, nosi naočale i ima neurednu punđu, a zatim je vidimo u izazovnoj haljini s punim makeupom i lijepom frizurom, baš onako kako smo navikli vidjeti našu televizijsku voditeljicu. Obožavatelji su oduševljenje izrazili u komentarima, a jedna od njih bila je i Nives Celzijus s kojom je surađivala na "Masked Singeru".

- "Ne mogu se odlučiti koje mi je draže izdanje", napisala je Nives, a Pišek joj je odgovorila: -"Osjećajna kućanica".

Prošle godine, televizijsku voditelju pratio je sukob s njenim svekrom Viktorom Ristovićem, poznatijim kao Miša Grof. On je nakon smrti sina u medijima počeo jako ružno govoriti o Nikolini, a ona je sama otkrila da je s kćeri koju je imala s Vidojem, Unom Sofijom praktički završila na ulici, te da je izbačena iz stana kojeg su dijelili.

- Kad mi je suprug preminuo našle smo se na ulici, doslovce bez ičega. Nisu nam dozvolili da uzmemo osobne stvari, čak ni Sofijine igračke, iz stana u kojemu smo živjele s Vidojem. Dobila sam jednokratnu pomoć od bliskog prijatelja, koji mi je pomogao da se održim na životu i imam za najosnovnije troškove. Znala sam da od tog trenutka moram preuzeti stvari u svoje ruke, da se obračunam sa životom pa što ispadne. Ipak, ni u jednom trenutku nisam pomislila da nema izlaza - rekla je tada za medije Nikolina Pišek.

Iako je bila izazovna godina, televizijska voditeljica nije dopustila da je to slomi. Tako je na Silvestrovo objavila video pregled godine u kojem se vidi kako uživa u svakom trenutku života.

- "Najbolje stvari u životu događaju se kada ih najmanje očekuješ. Nisam očekivala da ova, toliko teška 2023. godina za cijelo čovječanstvo bude ovoliko blaga prema meni. Neki novi dobri ljudi, nove energije, putovanja, nova iskustva, novi projekti, nove dimenzije dobre i pozitivne energije… Stvarno iza kiše dolazi sunce. Ponosna sam, zahvalna na svemu i sretna. I to želim svima vama na tone, od sada nadalje. Da blagost i jednostavnost i tiha nenametljiva sreća zavladaju svugdje, u svim domovima. Love ya, you all good people!", napisala je u opisu videa.

