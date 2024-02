Halid Bešlić: 'Žena mi je imala tumor i nismo mogli imati više djece. Nemam više s kime popiti kavu'

Glazbenik Halid Bešlić svoj privatni život inače brižno čuva od javnosti. No ovaj put je s javnosti odlučio podijeliti nekoliko detalja, a osvrnuo se i na odnos sa suprugom Sejdom s kojom je u braku već više od 40 godina. Pjevač je otkrio kako su se i gdje upoznali, te što su sve morali prebroditi tijekom niza godina zajedničkog života.

- Ženu nisam upoznao na nastupu. U jednoj kavani gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevu... tu je radila moja svastika, bila je kuharica, i ona me je upoznala sa ženom. Ona nije izlazila po kavanama. Kada smo se upoznali vidio sam da je to to, zabavljali smo se pola godine i odmah poslije toga smo se vjenčali. Eto, tolike godine funkcioniramo i dan danas. Bilo je teških godina u našem odnosu, ali sve smo prebrodili. Kada smo bili mlađi to je nekako i normalno - izjavio je Halid za Kurir.

Otkrio je kako je njegova supruga imala tumor na jajniku.

- Ja nisam osjetio trenutak kada sam bio otac. Imam samo jedno dijete. Moja žena je imala problema s jajnicima i zbog toga nismo mogli imati još djece. Imala je tumor na jajniku, to smo riješili operacijom i to je bila posljedica. Njima nikad ništa nije nedostajalo... Ja sam stalno putovao, radio... ne možete se baviti glazbom, a da budete stalno kući, zato kažem da nisam osjetio te trenutke na pravi način.

Kaže da mu nedostaju neki kolege te da nema s kim popiti kavu.

- Mladost mi nedostaje! Vrijeme prolazi... to se neće vratiti, ali mi mladost nedostaje. Što se tiče kolega, mnogi mi nedostaju... Moja generacija nas polako napušta, nemaš sada s kim popiti kavu. Ima tu onih mlađih, ali ne ide da ja budem s njim. Najviše mi nedostaju Kemal Monteno i Davor... s njim sam bio jako blizak. Rastao sam se s njima. Mi smo bili kafanski ljudi, nedostaju mi... rekao je pjevač sa sjetom u glasu.

