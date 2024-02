Sjećate se Violete i Nikše iz BB-a koji su u sretnom braku 12 godina: Ne sramimo se ničega

Reality showovi spojili su brojne parove i dok neki nisu uspjeli sačuvati svoju ljubav nakon završetka showa, dosta je primjera gdje se ta ljubav nastavila godinama nakon što su se ugasile kamere. Jedan od takvih parova su i Violeta i Nikša Kekezović koji su se 2006. godine upoznali u Big Brotheru i zaljubili. Svoju ljubav okrunili su i brakom i ove godine u lipnju ovaj par će proslaviti 12 godišnjicu braka.

- Prošlo je 18 godina otkako smo se upoznali... Nekad i sami ne možemo vjerovati da je toliko vremena prošlo. U braku smo 12 godina i imamo dvoje djece, 11-godišnjeg sina Jakova i 4-godišnju kćer Nikol. Živimo u Splitu i radimo poslove koje volimo. Nikša je trener nogometa za dječji uzrast, a ja imam svoju tvrtku koja se bavi uslugama šminkanja. Usklađujemo poslovni život i obaveze oko djece kojih je, znat će svi roditelji, jako puno - ispričala je Violeta sada za Story.

VEZANI ČLANCI

Zbog ljubavi prema Nikši Violeta se iz Rijeke preselila u njegov Split gdje su zasnovali obitelj, a Violeta je već godinama poznata vizažistica i kaže kako je neki klijenti prepoznaju kao Violetu iz Big Brothera, dok se neke klijentice nisu ni rodila kada se ovaj show emitirao na RTL-u. Priznaje kako na početku veze s Nikšom nije znala da će njihova ljubav doživjeti i brak.

- Nikša, kada nas pitaju o počecima naše veze, uvijek kaže da je on znao kako ću ja biti njegova žena, a ja sam bila mlada pa nisam tako daleko razmišljala. No svakako sam se vidjela u vezi s Nikšom. Postepeno smo gradili našu vezu i jako smo sretni i ponosni na to kako samo nekako, sve u svoje vrijeme, radili i tako stvorili obitelj i dom. - kaže Violeta. Dodala je kako suprug Nikša nekada pogleda na YouTubeu snimke iz BB-a i kaže kako se ne srame ničega iz tog perioda, a otkrila je i s kim su od bivših stanara u kontaktu.

- U kontaktu smo s bivšim stanarima samo na društvenim mrežama. Svi žive u nekim drugim gradovima i državama. Nikšu najčešće zove pobjednik Danijel iz Zadra i uvijek nam je drago čuti ga. - kaže Violeta.

VIDEO Favorit Dore Baby Lasagna upao je na Doru kao zamjena: 'A jooj, u što se uvali'