Nikad emotivnija Ella: Sve njegove mane na stranu, on je bio muškarac u svakom smislu riječi

Influencerica Ella Dvornik objavila je na Instagramu video s koncerta svog oca Dine Dvornika koji je održao 1989. godine u Splitu u tadašnjem klubu Hollywood. Emocije su preplavile Ellu dok je gledala ovu snimku i prisjetila se svog oca u objavi koju je podijelila s pratiteljima na Instagramu i istaknula je koliko je Dino bio velik čovjek i koliko je bila snažna ljubav njezina oca i majke.

"Ja vam ne mogu riječima opisati koliko meni ovaj čovjek nedostaje. On je bio mnogo više od oca, bio je brat, prijatelj i mentor. Živio je za to što voli i to ga je ubilo. I kad je umro, nisam toliko ni žalila jer znam da je samo živio za to što voli. Sve njegove mane na stranu, ovo je bio MUŠKARAC u svakom smislu riječi, rijetki se rode takvi. Toliko sam ponosna što mi je otac bio lik koji je vjerovao u sebe, borio se za nas, koji nije pokleknuo trendu i nije se izdao. Vama je on DINO DVORNIK, meni je 'tata'. Uvijek je bio najdjetinjastija I najbitnija figura u našim životima. I što god ljudi pričali o njemu, on se uvijek izborio za nas. Ovo nije ni čovjek ovo je ljudina i bog", napisala je na početku objave Ella i nastavila:

VEZANI ČLANCI

"Ispoštovao nas je i na svoje zlo, i držimo ga u srcu zauvijek. Jer prije pjevača on je bio čovjek – i to kakav. Neizmjerno će nam nedostajati, prazninu koju je ostavio nitko neće zamijeniti, ali ćemo sve uspoređivati s njim. I da nije bilo moje majke koja ga je toliko voljela i podržavala, ne bi bilo ničega. Drago mi je da sam potekla od to dvoje jer će me zauvijek podsjećat što je prava ljubav i srodne duše. A one se ne rađaju nego se stvaraju. Vama Romeo i Julija. Meni Dino i Danijela... zauvijek."

Ispod objave nizali su se brojni komentari u kojima su se Elli javili obožavatelji njezina oca i poručili kako potpisuju njezine riječi i koliko im i dalje znači njegova glazba.

"Nije on ni nama samo Dino, on je ikona našeg vremena, našeg življenja u Splitu, kao čovjek ljudina, kao umjetnik još uvijek nedostignut. Prelijepo rečeno. Nitko više kao Dino i toliko je godina prošlo, a još mu se po njegovim pjesmama i talentu nije nitko ni približio. Legenda živi vječno! Da Dino nije bio takav kakav je bio, ti danas ne bi bila Ella kakva jesi – a brutalna si čak i na one dane kad sumnjaš u svaki svoj korak do sada. Dino, jedan jedini i neponovljiv. Dugo sam bila čak i ljutita jer je otišao, žalila sam za njim i svim onim pjesmama koje nam nije imao vremena ostaviti. Legenda, i on i otac Boris! Neponovljivi. Sve što je napravio u muzici, uradio sam svoj đir, nešto novo, nešto drugačije. Bio je i ostao zapamćen kao netko ko zna zabaviti i dati muzici neku novu dimenziju. Ostat će uvijek njegova muzika zapamćena. Sjećat ćemo se uvijek našeg DINE DVORNIKA", napisali su joj pratitelji.

VIDEO Što se događa s Kate Middleton? O aferi govori najveća poznavateljica britanske kraljevske obitelji