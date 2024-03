FOTO Pogledajte luksuznu vilu Nikoline Pišek! Uređuje kuhinju, a prostor oduzima dah

Domaća voditeljica Nikolina Pišek ozbiljno se bacila na uređenje vile u zagrebačkom naselju Šestine, a koju je prije nekoliko godina izgradila s preminulim suprugom povjesničarem Vidojem Ristovićem. Njihove obiteljske planove o uređenju vile prekinula je naravno Vidojeva iznenadna smrt, a nakon gotovo dvije godine voditeljica je odlučila nastaviti s uređenjem kuće. Nakon što je uredila spavaću sobu i onu dječju, sada je na red došla i kuhinja.

Na društvenoj mreži Instagram podijelila je snimku prostora u koji će smjestiti kuhinjske elemente kao što su ormarići i bijela tehnika. Nedavno je otkrila kako napreduju radovi u njezinoj kući. - Kao i svaka renovacija, napreduje dosta zeznuto. Imam rok još mjesec dana da uselim, a bojim se da to neće biti ispoštovano - priznala je Nikolina za Story.hr i otkrila kako se useljenje odužilo zbog zastoja i problema s građevinskim radovima. Nikolina je diplomirala studij dizajna na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i priznala kako joj je njezina diploma više odmogla, nego pomogla pri renovacijama. - Trebala bi se naprosto prepustiti i nikoga ne kinjiti, tako da sam to na kraju počela i raditi. Mislim da ću se useliti u nešto što je relativno prihvatljivo za život i mislim da je zapravo tako najispravnije. Treba živjeti u nekom prostoru da bi ga onda mogao kvalitetno oplemenjivati inače to sve izgleda generički - kazala je Nikolina Pišek, koja je dok je bila u braku s pokojnim Vidojem nosila njegovo prezime.

Podsjetimo, nedavno se Nikolina Pišek ludo zabavljala na jednom partyju u Zagrebu gdje je nastupila Severina. Čitatelj Večernjeg lista snimio ju je i redakciji poslao snimku. Zgodna Nikolina posebno se rasplesala na pjesmu Severine Vučković "Dobrodošao u klub", a do sitnih jutarnjih sati uživala je vidno dobro raspoložena. Veliku pozornost ukrala je njezina natapirana frizura i glam šminka, ali i haljina koju je odjenula.

VEZANI ČLANCI:

Atraktivna Nikolina Pišek na društvenoj mreži Instagram često dijeli trenutke iz privatnog života, a tako je nedavno privukla veliku pozornost medija kad je objavila fotografiju na kojoj pozira gola prekrivena dekom. Na račun svog izgleda često dobiva komplimente, a tako je bilo i taj put. Inače, prošlo je godinu i pol od smrti njezina supruga Vidoja Ristovića, beogradskog povjesničara umjetnina s kojima je Nikolina bila u braku gotovo deset godina. Zajedno su dobili kći Unu, a poznato je i da se nakon njegove smrti Nikolina susrela s mnogim neugodnim situacijama i javnim prepucavanjem s Vidojevim ocem, poznatijim kao Miša Grof. Protiv snahe u više navrata izgovorio je razne i šokantne uvrede, na koje nitko nije ostao imun.

– Ne znam bismo li se razveli. Ja sam zapravo zagovornik nečega što ovdje nisam poštovala, a to je neko sagledavanje faze veze gdje se morate dobro upoznati prije braka i iznijeti svoje stavove. Mi smo živjeli na dvije adrese, ja sam inače bila na privremenom radu u Beogradu kada smo se upoznali tako da nije bilo vremena za taj eksperiment. Bila sam vjerna, a nisam pretpostavljala da je on nevjeran. Po obdukcijskom nalazu bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu. Zaboravila sam kako se ona zove, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi s njim. Moj svekar to je prezentirao kao masažu – kazala je za domaće medije lijepa voditeljica koja osim kćeri Une ima i kći Hanu Cigoj, koju je voditeljica dobila s bivšim dečkom i novinarom Markom Cigojem.

VIDEO: Nikolina Pišek uživala i plesala na partyju