'Nije se isprsio oko prstena': Nevenka Bekavac žalila se na pokojnog supruga, no ipak se udala za njega

Obožavatelje showa 'Ljubav je na selu' šokirala je nedavna vijest da je u 49. godini preminuo Zvonimir Petričević, suprug popularne Nevenke Bekavac, inače natjecateljice spomenutog RTL-ovog showa. U srijedu se Nevenka posljednji put oprostila od svog voljenog supruga na mjesnom groblju Sv. Nikole u Bajagiću. Nevenka i Zvone vjenčali su se nakon dvije godine veze, a njihovo vjenčanje u travnju 2017. bilo je u fokusu javnosti.



- Sretna sam, sve je bilo na brzinu - ispričala je Neve za 24 sata. Tada je nakon duge potrage za 'onim pravim' muškarcem u životu Neve napokon pronašla ljubav. Udala se za Sinjanina Zvonu nakon dvije godine veze. - Odlučili smo da vjenčanje bude skromno, a kuma mi je Vita Maslačak. Nadam se da ću imati dug i uspješan brak - kazala je potom za RTL. Sudbonosno 'da' izrekli su u Sinju pred matičarom, a Neve je za svoj najsretniji dan u životu odjenula ružičastu haljinu, preko nje je odjenula vunenu bijelu jaknu, a slavlje su nastavili u restoranu. Na njihovoj svadbenoj torti stajao je napis: - Zvone i Nevenka, sretno! - pisalo je.



Ako se prisjetimo, Neve je u popularnom showu odbila trojicu kandidata, a njezin pokojni Zvone ju je zaprosio krajem 2016. godine. - Rekao mi je da ako Bog dopusti da napravimo brak i ako dođe do tog braka, da će biti dobar. Vjerojatno je do toga što on misli da meni ovako ne može vjerovati toliko pa je takav - izjavila je tada simpatična Dalmatinka koja je pokojnog Zvonimira upoznala u Međugorju.

Foto: Ilustracija/Ivo Cagalj/PIXSELL

VEZANI ČLANCI:



Ono što je zanimljivo kod ove kandidatkinje Ljubavi na selu' jest to da je gotovo uvijek govorila bez zadrške pa je tada i ispričala kako se njezin pokojni suprug i nije baš nešto 'isprsio' oko zaručničkog prstena koji bi prema tada njezinom mišljenju mogao biti i 'malo deblji'. Osim toga, rekla je i kako njezin Zvone po cijele dane sjedi kući i apsolutno ništa ne radi, a on joj je obećao da će se u potpunosti promijeniti kad se vjenčaju. Priznala je kako ju je u jednoj godini samo tri puta izveo u kafić, a jednom i na pizzu. Skromna Nevenka objasnila je kako joj je i malo dosadno s njim pa je željela da barem vozi nekakav automobil.

Foto: Miranda Čikotić/PIXSELL

- On kaže da se boji auta. Ma zeza on. Boji se on svega, zato što je takav - kazala je Neve za 24 sata. U prosincu 2016. Neve je upisala tečaj za konobaricu kako bi mogla samostalno zarađivati kao sve moderne žene i da bi se mogla lijepo odijevati kao i naše domaće manekenke. - Najviše mi se sviđa manekenstvo, ali odgovara mi i konobarenje. Što fali raditi u nekom profinjenom kafiću ili restoranu - simpatično je priznala Bekavac koja je u lipnju 2017. rodila sinčića. Za 24 sata također je otkrila da je u trudnoći dobila 15-ak kilograma. Njezinog supruga tada su mediji prozvali da je 'umirovljeni nosač kofera', a on nije bio među prvima koji je vidio njihovog sina.

VIDEO Nepoznati detalji iz života Olivera Dragojevića: Sestre mu preminule prije nego se rodio