Slavica Knežević: 'Cijeli moj život se promijenio. On se dijeli na onaj prije i poslije nesreće'

Glumica Slavica Knežević (66) široj domaćoj javnosti poznata je po ulogama u serijama kao što su 'Smogovci' i 'Bibin Svijet'. Slavica je sada otkrila da je već skoro dvije godine u mirovini.

Glumica je za RTL.hr priznala da ju nije baš pretjerano veselilo ići u mirovinu kada je napunila 65 godina, te da joj je 2020. godina promijenila život iz temelja.

- Najprije sam bila dobro, ali onda me počeo loviti nemir - otkrila je.

Slavicina najveća podrška je sin Jan Torjanac. Prisjetila se i prometne nesreće koju je doživio prije devet godina, te zbog koje je neko vrijeme bio u komi.

- Samo me nemoj pitati ništa o tome. Preteško mi je o tome govoriti. Iskreno, mislim da sam ostala zarobljena u tome danu. Cijeli moj život se promijenio. On se dijeli na onaj prije i poslije nesreće - kazala je glumica.

Jana je dobila u braku s glumcem Markom Torjancem (54), od kojeg se nakon 10 godina braka odlučila razvesti.

- Sve što sam voljela kod njega, što me privuklo, to on i dalje ima u sebi. Nestala je ljubav. A zašto to smatram porazom? Zato što sam se kasno udala, sa 36 godina i tada sam i rodila. U to je doba to bilo jako kasno jer ja nisam bila netko tko bi se udavao, nije me to ‘furalo’ u životu. I sad odjednom, udajem se i gle - nije ispalo za cijeli žvot. Sada mi je pouzdan prijatelj, doživljavam ga kao rod. Tako ljudi trebaju postupiti kada se raziđu i imaju djecu - kazala je.

