Neočekivani preokret šokirao kandidate, zbog ozljede odlazi još jedan natjecatelj: 'Više nije u stanju nastaviti'

Neočekivani broj glasova protiv Gorana na proteklim nominacijama od strane njegovih timskih kolega poremetio je odnose unutar plavog tima, a o ovoj temi razglabat će se i na početku novog tjedna, nakon što se Goran u svoj tim vratio pobijedivši Ramiza u duelu za ostanak u showu.

Goran će s Nikom i Tomislavom, kandidatima koji nisu bili dio većine na proteklim nominacijama, izraziti neslaganje sa Sumejjinom strategijom da prvo nominira muškarce te njezinom izjavom da će sljedeći put glasovati za Tomislava, iako ga smatra najjačom karikom.

„Ja sam uvijek za fair-play, a ovo definitivno nije fair-play“, zaključit će Nika koja se i za vrijeme nominacija zauzela za Gorana, poručivši ostalim članovima da takvi međusobni dogovori nisu korektni. Dok će Tomislav izjaviti da ima osjećaj kako su maske unutar tima počele padati, Goran će doći do zaključka da pojedinci unutar tima žele izbaciti najjače karike kako bi sebi osigurali mjesto u finalu.

Iako Goran dosad nije otkrio koga smatra odgovornim za pokretanje dogovora o njegovoj nominaciji, čini se da će nakon detaljnije analize ipak doći do zaključka koji zanima mnoge. „Situacija je dosta jasna i tu je dogovor kakav je. Svi znamo tko ga je koordinirao i tko je sve to započeo“, reći će Goran te detaljnije objasniti svoje mišljenje: „Vjerujem da je Viktor započeo taj razgovor o mojoj nominaciji, imao sam takav osjećaj i na kraju sam pročitao između redaka kad je Viktor šutio sa strane dok smo mi svi ostali pričali i rekli su: - Viktore, i tebe su nagovorili - a on je kroz šalu rekao: - Zar vi stvarno mislite da se mene može nagovoriti? Ja mogu biti samo taj koji je sve pokrenuo“.

Dok Goran zasad može samo nagađati tko je dirigirao tijek nominacija, u crvenom će timu kandidati također izraziti neslaganje s taktikama plavih. Iako je u duelu protiv Gorana ispao Ramiz iz crvenog tima, Maša će priznati da joj drago što se Goran vratio zbog aktualne situacije u plavom timu. „U neku ruku moram priznati da mi je bilo drago što je Goran pobijedio jer taktika žena iz plavog tima naprosto meni nije jasna niti iskrena ili pravedna“, reći će Maša, jedna od kandidatkinja koju je na Plemenskom vijeću Viktor prozvao da potiče ujedinjenje žena iz svog tima, a istovremeno svaki put nominira Nađu koja po statistici nije najslabija karika.

Osim novih teorija zavjere, početak novog tjedna u 'Survivoru' otkrit će prvi ovotjedni izazov za nagradu nakon kojeg će kandidati sudjelovati na aukciji za hranu. Kandidati će pritom dobiti novčani iznos kojega će promišljeno morati iskoristiti u nadmetanju s protivničkim timom, a budući da će im ukupan broj predmeta na aukciji biti nepoznat, suočit će se s mogućnošću da svoj novac pametno ulože, ali i da ga prokockaju te ostanu bez ičega.

No prije zabavne aukcije kandidate očekuje još jedan neočekivani preokret koji će izazvati nalet emocija zbog imenovanja još jednog kandidata koji će zbog ozljede napustiti 'Survivor'. „Vaše zdravlje je nama prioritet. Liječnički tim je donio vrlo važnu odluku, jednostavno nije u stanju nastaviti dalje“, poručit će Mario, a o kojem je kandidatu riječ doznat će se u večerašnjoj epizodi!

