Nensi Brlek na 'Večeri Večernjakovih ruža' pokazala predivnu 19-godišnju kćer Terezu

Na raskošnom partyju u klubu Kontesa okupili su se svi oni koji će 22. ožujka u zagrebačkom HNK-u prisustvovati 30. rođendanu Večernjakove ruže. Tako je stigla i legendarna TV voditeljica Nensi Brlek (53), udana Blažević koja je televizijsku karijeru zamijenila onom edukativnom pa tako dijeli svoje veliko znanje studentima na Fakultetu političkih znanosti. Na partyju su s Nensi bili i njen suprug Berislav Blažević, te 19-godišnja kći Tereza.

29.02.2024., Zagreb - Preparty Vecernjakove Ruze u klubu Kontesa. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Karijeru je ova legendarna TV voditeljica počela 1994. na HRT-u, na kojem je vodila "Zagrebačku panoramu", od 1996. vodila je i uređivala podnevni Dnevnik, od 1997. do 2004. središnji Dnevnik, a potom i večernje vijesti. Gledatelji su je obožavali, a to potvrđuje i činjenica da je u izboru čitatelja Večernjega lista proglašena najpopularnijom TV ženskom osobom te je nagrađena s pet Večernjakovih ruža. - Bilo mi je šokantno, ali sam se dosta kalila u zagrebačkoj panorami. Dakle to je moja prva stepenica i to je ona neka prirodna stepenica nakon audicije i temelje sam usvojila i prošla sam sve moguće vježbe - sjetila se svojih novinarskih početaka.

- Prekrasno se osjećam. Ovo je stvarno iznimna čast i nikad se ne bih nadala dobiti još jednu pored ovog ružičnjaka od pet koliko ih imam. Predivno priznanje i zapravo vratit ću se na one nekadašnje čitatelje, gledatelje, pratitelje koji su stvarno imali puno više posla nego ovi danas dok su izrezivali kupone, dok su slali dopisnice, puno su truda uložili i puno im hvala zapravo jer mi sve i radimo za njih - otkrila nam je.

Gledateljima je u Dnevniku i objavila da se dogodio teroristički napad na Sjedinjene Američke Države 11. rujna 2001. godine, a prisjetila se toga: - Moram priznati da imam jako puno tih šokantnih momenata u karijeri i danas kad se osvrnem na to ni sama ne znam otkud sam crpila zapravo tu snagu. Trebalo je sve to i emotivno procesuirati, tad jeste pod adrenalinom, ali dođete doma i prolaze vam sto stvari glavom - priznala je draga Nensi.

- Iskreno, dobiti uzastopno pet Ruža bilo mi je potpuno nestvarno, pogotovo zbog toga što su ljudi, kako bi glasali, morali uložiti neki trud, izrezivati kupone, lijepiti ih na dopisnicu, kupiti poštansku marku i poslati. Nije to bilo kao danas, ne umanjujem naravno ničiji uspjeh. Sjećam se tog prebrojavanja mora dopisnica i pisama, grizla bih nokte iščekujući rezultat. Bili smo u iščekivanju do zadnjeg trenutka. Velika mi je čast bila shvatiti da su gledatelji, točnije čitatelji Večernjeg lista, glasali baš za mene. Neću biti skromna, jako mi puno znači što sam dobitnica pet Ruža. - zaključila je legenda televizijske scene.