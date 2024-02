Najtrofejniji! Ovih šestero osvojilo je Zlatnu Večernjakovu ružu, a večer je bila za pamćenje

Trideset godina na našim prostorima da nešto tako postoji, ne samo postoji, već da ima tako jednu veliku i prestižnu poziciju, nije baš uobičajeno! Bio je sasvim logičan slijed da dobitnici najviše Večernjakovih ruža u ovih trideset godina prime još jednu, onu posebnu - Zlatnu Večernjakovu ružu. Oni su obilježili hrvatsku kulturu i zabavnu glazbenu scenu - govori glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić uoči Večeri Večernjakovih ruža u klubu Kontesa, a posebne su statue uručene dobitnicima koji su dosad kući ponijeli najveći broj ovih prestižnih i posebnih kipića. - I kod mene postoji određena doza uzbuđenja, a pogotovo što je posljednja Večernjakova ruža odrađena u mandatu Ružice Cigler i mene kao zamjenika. Dodjelu nagrade Večernjakova ruža osjećam nekako svojom, iako su je stvarali Večernjakovci prije mene i na tome sam im posebno zahvalan. Hvala i onima nakon njih pa i onima koji će doći nakon mene, što će ovu tradiciju nastaviti održavati i što će nastaviti zalijevati vrt pun ruža. Ovaj period nije toliko stresan za mene, koliko za Mirjanu Žižić koja je producentica od povratka Večernjakove ruže na pozornicu HNK-a. Iskreno, uživam gledati ovaj projekt kako se posljednjih desetak godina razvija i koliko je postao ono što je i ranije bio - pitanje prestiža - priča nam glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić.

Istina je da je ova godina doista posebna, a razlog tome je definitivno što ove godine Večernjakova ruža slavi svoj jubilej - 30. rođendan! Ova nagrada piše povijest hrvatske medijske scene, a počela je puno prije ovogodišnje dodjele koja će se službeno održati u Hrvatskom narodnom kazalištu 22. ožujka. Uoči te slavne i prestižne dodjele, održana je posebna večer Zlatnih Večernjakovih ruža u zagrebačkom klubu Kontesa, a posebne statue uručene su dobitnicima koji su dosad kući ponijeli najveći broj ovih prestižnih kipića.

Apsolutni rekorder među njima je definitivno slavni Šibenčanin Goran Višnjić koji je Večernjakovu ružu osvojio čak osam puta, no nažalost, filmske su ga obaveze spriječile da nam se pridruži na dodjeli Zlatnih Večernjakovih ruža. Uoči dodjele razgovarali smo s Višnjićem. - Prošlo je već 30 godina od prve Ruže?! Bilo je to, sjećam se, vrijeme kada se glasalo isključivo izrezivanjem kupona iz novina. Po meni je najveća snaga Večernjakove ruže upravo u načinu na koji se glasalo nekad i na koji se glasa danas i po tome je Ruža bila kod nas prva i originalna. Naime, biti nominiran i na kraju i dobiti nagradu za koju znaš da su izglasali ljudi, tvoja publika, a ne neki žiri ili komisija, politika ili tko zna tko drugi, e to je stvarno divan osjećaj. U Americi bi ekvivalent Ruži bio People's Choice Awards. Na Ružu nosim samo lijepa sjećanja - iskreno nam je kazao glumac koji je izgradio i uspješnu inozemnu karijeru. Samo za Večernji list snimio je video zahvale za ovu najprestižniju domaću nagradu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Legendarni televizijski voditelj Oliver Mlakar, dobitnik je čak pet Večernjakovih ruža. Na naše pitanje o popularnosti i priznanjima koja je s godinama dobivao je nedavno i skromno odgovorio.

- Gledajte, lijepo je dobiti nagrade, ali ja sam vam televizijski angažman shvaćao kao svaki drugi posao. Samo je uključivao javnost. A da sam bio svakog dana na ekranu, to je točno, čak je postojala izreka 'Bilo kuda, Oli svuda'. Popularnost o kojoj govorite nije mi bila preveliki problem jer joj nisam pridavao preveliku važnost. Uvijek sam govorio da je biti popularan kao Miroslav Krleža bilo dobro, ali kao Oliver Mlakar to nije značilo ništa. Pa, recite mi molim vas što sam to ja napravio u životu? Da se bilo tko svaku večer pojavljivao na televiziji i rekao ljudima dobra večer bio bi među najpopularnijim ljudima u zemlji, nije li tako? - poručio je Oliver Mlakar.

Fantastična voditeljica Barbara Kolar dosad je osvojila također pet Večernjakovih ruža, a za ovu posebnu Zlatnu je poručila: - Radio se jako puno promijenio, ali mi je drago da utjecaj radija zapravo ne jenjava. Mislim da je radio u Hrvata koliko god to paradoksalno i strašno zvučalo, u Zagrebu pomogao potres i pandemija. Potres prije svega zato što su ljudi u panici i u tom trenutku izašli i vozili se u autu te slušali informacije. Meni kada nema televizije, fali televizija, a kada nema radija fali mi radio, zapravo, odgovara mi jedno i drugo - rekla je.

Sedmerostruki dobitnik Večernjakove ruže za radijsku osobu godine bio je Trpimir Vicković Vicko, koji je također kući ponio i ovu posebnu nagradu, Zlatnu Večernjakovu ružu. - Nikada nisam gledao konkurenciju i uspoređivao sebe s drugima. Uvijek mi je bilo važno što slušatelji, gledatelji i čitatelji misle i do toga mi je jedino stalo. Više nisam na radiju i jedino što mi znači jest da sam tih sedam Večernjakovih ruža osvojio za redom i to je bio jedan od najljepših djelova mog života.

VEZANI ČLANCI:

Dugogodišnja televizijska voditeljica koje već duže vremena nema u televizijskom programu, Nensi Brlek, kod kuće čuva pet Ruža. - Prekrasno se osjećam. Ovo je stvarno iznimna čast i nikad se ne bih nadala dobiti još jednu pored ovog ružičnjaka od pet koliko ih imam. Predivno priznanje i zapravo vratit ću se na one nekadađnje čitatelje, gledatelje, pratitelje koji su stvarno imali puno više posla nego ovi danas dok su izrezivali kupone, dok su slali dopisnice, puno su truda uložili i puno im hvala zapravo jer mi sve i radimo za njih - kazala je.

Jasenko Houra, Mladen Bodalec, Damir Lipošek Kex i Fedor Boić, članovi rock sastava Prljavo kazalište dosad su osvojili ček pet Ruža. - Večernjakova ruža je jedno veliko i lijepo priznanje. Iako smo dobili puno nagrada i svaka na svoj način znači, ova je doista posebna. Kokurencija za Ružu je bila uvijek žestoka, danas je nije jednostavno dobiti, kao ni ranije - govori nam Jasenko Houra, a Mladen Bodalec dodaje: - Kada radimo pjesme i koncerte ne očekujemo nikakve nagrade, a kada one dođu od glasova publike to je najposebnije - zaključuje Bodalec.

VIDEO: Baby Lasagna odgovorio Dejanu Lovrenu: 'Vjera mi je važna. Vjera i obitelj'