Nenad Tatarinov progovorio o Maji Šuput i malenom Bloomu, ali i bolesti s kojom se bori od djetinjstva

Glazbenica Maja Šuput svog supruga Nenada Tatarinova često pokazuje na društvenim mrežama. Maja često dijeli zajedničke fotografije te obiteljske trenutke, a time je i on stekao popularnost i zanimanje javnosti. Nenad je dugo izbjegavao javne nastupe, a sada, nakon četiri godine braka s pjevačicom, odlučio je stati pred kamere i to In Magazina te progovorio o svemu.

- Supruga je dovoljno na televiziji i to je nekako bio dobar balans, mi u pravilu imamo dobar balans u odnosu i vezi – objasnio je Nenad kako to da do sada nije davao intervjue. Na medijsku pozornost koju izaziva njegova supruga naviknuo se, a sad već i njega prepoznaju na ulici, ipak mnogo manje nego Blooma.

- Nisu možda sigurni, ali iskreno ne idem za tim ja vjerujem, a tako se i osjećam da sam isti kao prije. Pogotovo kad vide malog Bloomića onda da, naravno kad je Maja, to je neka druga priča. Bloom je iznimno popularan, jedan širok krug ljudi prati Blooma zbog njegove posebne energije, barem tako mi vjerujemo, njegove posebne energije, posebnog duha. Postao je jednostavno neminovno vrlo interesantan široj publici, tako da on je zvijezda - zaključio je Nenad.

Nenad i Maja svu brigu oko sina podijelili su ravnopravno.

- Imamo tim koji uskače ali smo tu vrlo, vrlo sami koncentrirani na njega i ponekad kad stvarno nam zatreba onda imamo pomoć. Tu smo oboje kod nas je to jedan timski rad koji jednostavno nema druge opcije, od početka smo involvirani oboje u istoj mjeri. Mi vjerujemo da je jedino tako moguće dalje. Na kraju krajeva treba uvijek naći nekakav trenutak kad se možemo posvetiti jedno drugome to je isto tako bitno, to se ne smije zaboraviti - kaže Nenad koji se osvrnuo i na svoju ljubav prema poznatoj glazbenici.

- Lijepa osoba, ona je jedna onako sjajna, otvorena osoba svojom energijom, radošću, toplinom te privuče. Njena energija je ta koja je specifična i otvorenost je ta koja te privuče. Sve u svemu u jednom malom pakiranju jedno čudo, eksplozija emocija. Zato se ja osjećam uvijek uz nju jako dobro – kazao je.

VEZANI ČLANCI:

Maja i Nenad partneri su i kad je posao u pitanju, zajedno su uspješno razvili njezin brend.

Tatarinov je diplomirao na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, a magistrirao u Italiji. Raditi je počeo još kao srednjoškolac, i to u hotelu. Danas je suradnik i u poznatoj agenciji za nekretnine, a tijekom karijere radio je i niz drugih poslova.

Nenad se osvrnuo i na kožnu bolest s kojom se bori od djetinjstva. Radi se o bolesti vitiligo, koja uzrokuje gubitak pigmenta i pojavu bijelih mrlja na koži.

- Nemam nekakav problem s time. Vitiligo imam dugi niz godina otkad sam možda osnovna, srednja i već dulje vrijeme je tako kako je, nadam se da se neće raširiti - kaže.

Podsjetimo, Maja i Nenad su se vjenčali 2019. godine na luksuznom imanju u istarskim Balama. Na ceremoniji im je pjevala operna pjevačica Martina Tomčić. Raskošnu vjenčanicu joj je dizajnirao dugogodišnji prijatelj Marko Grubnić. Haljina je sa stražnje strane imala otvorena leđa i raskošan slojeviti šlep s volanima, dok je s prednje strane skrojena tako da prati liniju tijela. Tulum je trajao cijelog vikenda, a mnogi su Majino vjenčanje odmah proglasili vjenčanjem godine.

Jednom prilikom otkrila je i kako su se upoznali.

- Nenad je bio direktor hotela u Šibeniku, jednog novog, a ja kao hotelijer po struci i valjda najveći putnik na svijetu, čim čujem da se otvorio novi hotel, a da je super, tražim da tamo spavam. Kako svaki vikend pjevam, uvijek pikiram neki hotel. Ja sam baš stvarno jako opsjednuta hotelima. Naravno da ga nisam uopće doživjela jer me svaki put netko dođe pozdraviti, nego je nevjerojatno dobro mirisao. Nisam znala tko me došao pozdraviti i pitam na recepciji tko je gospodin koji me pozdravio. Kažu oni da je to direktor hotela. Bože, što čovjek dobro miriše - otkrila je Maja u intervjuu za Happy FM te nastavila:

- Poslao je bocu pjenušca pa smo tad već i popili kavu, ali u društvu, nikad sami. Stvarno se čovjek nikad nije upucavao. I tek treće godine ja sam bila slobodna, on je bio slobodan. Imala sam slobodnu noć, bila sam s prijateljicom i pozvao nas je na zabavu na bazenu ispred hotela. Mi smo došle. I valjda smo i on i ja osjetili tu neku kemiju. On je ponovno onako mirisao. I tu je on skužio da sam ja OK kad mi se počeo udvarati. I boga mi, on je primio i nije više pustio –priznala je tada.

VIDEO U povjerenju s Nevenom Ciganovićem