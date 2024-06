'Nemamo tabua sa sinovima, ali o nekim temama ne pričamo. Oboje smo vodili one neugodne razgovore s njima'

oglasila se

Bijesna Tina opovrgnula sve Tiagove izjave pa otkrila: 'Nisam znala da se nabacivao drugim ženama tijekom showa'

Napad je najbolja obrana. Kad se dogodilo, da bi ikad žena pitala, za sve ove optužbe - ne bi dobila? Nikad. I to, da je on pitao za ovu stvar koju mene optužuje... nije bilo samo tada za moj rođendan nego i poslije vjenčanja s jednom osobom iz ekipe. Fuj. Uvijek u zezanciji, naravno. Štedjela sam ga u showu i štedim ga još izvan showa. Zato sam i mislila suzdržati se od intervjua i niti u showu nisam sto posto rekla svoje istine. Sve pakiram nešto, za koga? Toliko o djetetu, koji još treba postati muškarac i znati podnijeti posljedice svoj akcija", napisala je Tina na Instagramu, pa se požalila na njegov odnos prema ženama ističući kako je to njegov obrazac ponašanja.