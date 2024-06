Tiago o prekidu s Tinom i lošim odnosima: Bilo ju je teško vidjeti nakon svega što se dogodilo, ali nije mi žao

Na posljednju zajedničku večeru četvrte sezone 'Braka na prvu', otkriveno je da su Tina i Tiago prekinuli. U emisiji smo vidjeli i loše odnose između Tine i Tiaga. Naime, kada he bivša kandidatkinja showa stigla na večeru pozdravila je sve osim Tiaga.

"Bilo ju je teško vidjeti nakon svega što se dogodilo. Naravno da je čekala da joj se ispričam, ali nije mi žao jer mora vidjeti da je i ona mene povrijedila. Tako da, možda je sve to bilo previše, ali nema povratka", rekao je Tiago koji je samo sjetno gledao Tinu dok se pozdravljala s drugim kandidatima.

Tiago je ušao sam jer su Tina i on prekinuli prvi vikend nakon čitanja zavjeta. Muška ekipa ga je odmah pitala što se dogodilo, a on je objašnjavao da Tina nije mogla promijeniti neke stvari kod sebe, a i oboje nisu bili spremni za sve što ih čeka. Jole je želio čuti detalje od Tiaga, no on nije rekao ništa konkretnije osim da on nije spreman za ozbiljniju vezu. „Prekinuo sam zato što sam bio ljut u tom trenutku, što se rijetko događa. Uzeo sam sve svoje stvari i otišao doma. Bolje izbjeći nešto loše i pustiti mozak na pašu“, rekao je.

Djevojke su isto komentirale što se dogodilo između Tine i Tiaga, a Klara je otkrila da je čula groznu priču, no nije željela otkriti o čemu je riječ. Došla je i Tina koja se javila svima osim Tiagu koji se ustao da je pozdravi, no ona smatra da ne može pozdraviti nekoga tko ju je bez pozdrava ostavio u Zagrebu. „Bilo ju je teško vidjeti nakon svega što se dogodilo. Naravno da je čekala da joj se ispričam, ali nije mi žao jer mora vidjeti da je i ona mene povrijedila“, rekao je Tiago koji se maknuo s kauča i pridružio drugoj skupini djevojaka koje su ga isto ispitivale o svađi. On smatra da je jako zeznuo, ali da je i Tina napravila nešto što je prešlo njegove granice i da je bila nepristojna iako nije želio reći što se točno dogodilo. Klari je Tina rekla istinu pa je samo gledala kako se Tiago izmotava.

No Lovre nije imao problem reći o čemu svi pričaju u rukavicama jer mu je dosta da se od nekih prave gospoda, a njega predstavljaju kao primitivnu seljačinu kratkog fitilja dok ne znaju tko kako govori o ženama kad nema kamera. „Čuo sam da je čovjek tražio trojac s curom s kojom je kao u ozbiljnoj vezi. Ja jesam malo lud, divlji, blesav…, ali sam malo previše konzervativan i na te stvari sam alergičan. Što se toga tiče, stvarno sam staromodan da ne mogu biti staromodniji“, rekao je Lovre.

Kandidati su sjeli za stol i počela je posljednja večera ove sezone. Alan je odmah počeo ispitivati Tinu što se dogodilo između nje i Tiaga, ali Tina je odgovarala diplomatski i nije željela govoriti detalje, samo je komentirala da je drugačije zamišljala reunion. „Zadnju večer bila sam sama u onom stanu i spavala u krevetu u kojem smo on i ja spavali zajedno. To je za mene bila priča iz horora, jedan od najružnijih dana cijelog ljeta“, rekla je. Tiago je priznao da se ponio djetinjasto jer je otišao bez pozdrava, ali da su shvatili kako nisu jedno za drugo i da je Tina tu posljednju večer prešla neke granice.

Tina je objasnila kako ju je optužio da taj se vikend upucavala njegovu prijatelju, no ona kaže da to nije istina te da bi mu svakako rekla da joj se sviđa drugi muškarac prije nego što bi to radila. Tiago je nastavio pričati da primjećuje kako je postao jako toksična osoba kojom se njegovi roditelji ne bi ponosili, ali Tini nije bilo jasno zašto joj je obećavao ljubav i vezu ako na to nije bio spreman. „Istina je da si jako sebično ušao u sve to i imaš sreću što si dobio jako snažnu ženu jer bi mi prije pet godina slomio srce i ne bih se oporavila puno vremena. Ja sam ti otvorila svoje srce i dala ti pravu priliku iako si govorio da sam tu samo zbog promocije“, rekla mu je Tina i dodala da nije ljuta na njega i da mu je sve oprostila. Tiago je iskreno priznao da je morao otići kako bi izbjegli svađu.

