Nema više pjevača kao Oliver, niti televizijskih urednika poput Miroslava Lilića

Odlazak Miroslava Lilića

HTV 1 (tri ruže)

Otišla je jedna od najvećih televizijskih legendi ovog prostora, Miroslav Lilić, koji je bio jedna od ključnih osoba informativnog programa nekadašnje Televizije Zagreb, a onda osnutkom neovisne Hrvatske i programa HRT-a, gdje je bio glavni urednik. Stoga smo morali pogledati kako se HTV oprostio od svoje legende kojoj može zahvaliti toliko puno toga. U prilogu u Dnevniku 2 podsjetili su nas na legendarni trenutak Dnevnika kada je Lilić pred sebe stavio oveću mrkvu najavljujući prilog u kojem se problematiziralo višestruko poskupljenje ovog povrća u svega nekoliko dana, no, nažalost, u bogatoj arhivi HTV-a sačuvan je samo prilog, ne i slavna najava. U prilogu je Lilićev prijatelj i suradnik Božo Sušec ispričao kako je Lilić gledao televiziju više nego ijedna osoba koju poznaje, a tako je bilo u mirovini. Količina Lilićevog vremena provedenog pred TV ekranima govori puno i o njegovoj iznimnoj profesionalnosti jer posljednjih godina je pisao kolumnu o tv programu za tjednik Express pa je govorio da mora svaki dan gledati osam do deset sati programa kako mu ne bi promaknula neka zanimljivost ili fora. Lilić je smatrao i da su njegovi Dnevnici bili gledani zbog kritičnosti i jer je u njega stavljao ono što narod misli, a ako Dnevnik nije gledan, onda nitko neće vidjeti niti poruke predsjednika ili Plenkovića. Poruka koju trebaju zapamtiti svi urednici i političari. Tri ruže prije svega idu čovjeku koji je snažno utjecao na televiziju i novinarstvo na našim prostorima.

Ciklus filmova s Motovun film festivala

HRT 3 (dvije ruže)

Nažalost, i Motovun Film Festival je, po riječima Igora Mirkovića, koji je kroz godine postao prava fizička personifikacija festivala, zapravo žrtva hrvatskog tipa turizma koji guta sve pred sobom pa očigledno i one koji su mu donijeli samo dobro i sigurno omogućili i rast tog istog turizma. Naime, kaže Mirković, više u Motovunu nisu mogli dobiti niti sve kao u počecima, a kamoli nešto više, jer se konstantno prednost daje turistima, tako da su novi dom pronašli u Gorskom kotaru. A kakve smo filmove proteklih 25 godina mogli vidjeti na trgu u Motovunu, najbolje su dočarali oni emitirani preko tjedna na HRT 3, sve odreda fantastična djela, od "Tangerine" koji je još 2015. snimljen s tri iPhonea, "Gnjeva mirnog čovjeka", pa do filma talijanskog redatelja Paola Genovesea "Potpuni stranci" koji savršeno prikazuje paradoks modernih odnosa u kojem smo u konstantnom kontaktu sa svima putem mobitela, a opet se tako malo poznajemo. U tom filmu sedmero prijatelja i parova odluči staviti mobitele na stol i podijeliti sadržaj poruka i e-pošte. Naravno, tako se počinju otkrivati tajne i dolazi do spoznaje da se nitko ne poznaje tako dobro kako se čini.

Komemoracija Mirku Novoselu

Sportska televizija (tri ruže)

U novinarstvu već znamo da jedna legenda nikad ne odlazi sama, a sada smo se u razmaku od nekoliko dana morali oprostiti i od Mirka Novosela i Miroslava Lilića, dvojice iznimno značajnih javnih djelatnika čija djela vidimo i danas, a pogotovo su bili značajni u burnim vremenima prelaska iz jednog državnog sistema u drugi i u prvim koracima razvoja neovisne države. Prijenos komemoracije još je jednom pokazao kolika je veličina bio Novosel te kako se mnoge stvari brzo zaboravljaju, ali zato i imamo ovakve komemoracije, da se sjetimo i da kažemo tim ljudima posebno hvala. S pravom se u negativnim tonovima preko tjedna komentirao nedolazak premijera, predsjednika i gradonačelnika Zagreba na sprovod Mirka Novosela, no komemoraciji su prisustvovali Plenković i Tomašević te su obojica održali i govore. No naravno, puno važniji i dirljiviji govori su bili onaj Ljerke Ćosić, supruge Kreše Ćosića, te Aleksandra Petrovića, kojemu je Novosel bio i vjenčani kum. Predsjednik Milanović ponovno je izostao. Njemu se važnije susresti se s Miloradom Dodikom u državnoj rezidenciji na Hvaru.

Trag u beskraju

HRT 1 (tri ruže)

Tjedan odlazaka velikana zaključit ću osvrtom na obilježavanje pet godina otkad nas je napustio Oliver Dragojević. U mjestu posljednjeg počivališta našeg velikog pjevača okupilo se 30 tisuća ljudi kako bi pjevali njegove pjesme i slavili život. Istina je, kako je rekao i jedan od izvođača Marko Tolja, sam Oliver bi pobjegao od ovakvog šušura i rekao bi "ljudi, niste normalni što ovo radite", ali isto tako je i istina da se u Hrvatskoj nikada nije dogodilo nešto poput ovakvih večeri u Veloj Luci koje se ponavljaju svake godine te to treba cijeniti. 29. srpnja svake godine otok Korčula kipi od gostiju koji satima čekaju trajekt da bi na kraju uživali u pjesmama Olivera Dragojevića uz koje su se zaljubljivali, smijali i plakali. Ova rijeka ljudi na Korčuli i još veća pred TV ekranima pokazuje da je ovo potrebno ljudima i treba nastaviti. Činjenica je i da u sredini ljeta ovakva televizijska večer nema premca jer danas nemamo prilike pratiti emisije iz predivnih mjesta diljem Jadrana, a upravo je Miro Lilić u jednoj od posljednjih kolumni naglasio kako su naša mista na obali s bogatstvom svojih ljudi kao stvorena za večernje zabavne emisije. Nema više pjevača kao Oliver, a niti televizijskih urednika poput Lilića...

