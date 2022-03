Ne prestaju reakcije, Hollywood je u šoku nakon napada Willa Smitha: 'To je čisti bijes i nasilje izvan kontrole'

Ne prestaju reakcije nakon incidenta na 94. dodjeli Oscara u Los Angelesu nakon što je glumac Will Smith koji je osvojio nagradu za najboljeg glavnog glumca za ulogu u filmu ''Kralj Richard'' na pozornici ošamario voditelja i kolegu Chrisa Rocka. U svom govoru najavljujući kategoriju za najboljeg dugometražnog filma našalio na račun Smithove supruge Jade Pinkett. Rock je Jadeu usporedio s Demi Moore u filmu ''G.I.Jane'' zbog obrijane glave.

Rock je rekao da jedva čeka vidjeti Pinkett Smith, koja ima alopeciju, kako glumi u filmu “G. I. Jane 2”, što je navelo Smitha da se popne na pozornicu i udari Rocka. Smith se vratio na svoje mjesto i povikao: "Drži ime moje žene dalje od svojih je*enih usta!" Budući da prijenos u Americi ide s odgodom od nekoliko sekundi, na ABC-ju su uspjeli isključiti zvuk pa njihovi gledatelji nisu mogli čuti Smithove psovke, no zato su ih čuli gledatelji u ostatku svijeta.

Smith je šokirao publiku i kolege, a neki od njih su na društvenim mrežama žestoko osudili njegovo ponašanje. Među prvima se oglasio komičar i redatelj Judd Apatow koji je na Twitteru napisao podužu objavu.

Judd Apatow deleted his tweet where he said Will Smith's slap 'could've killed' Chris Rock pic.twitter.com/4LPOfVhvjP — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) March 28, 2022

-Čini se da Willov plan da ušutka komičare i svijet šalama na svoj račun neće uspjeti. Ovo je čisti narcizam. Obitelj Williams se sigurno srami. Također, što je to toliko uvredljivo u usporedbi s GI Jane? Nije li kompliment biti uspoređen s prekrasnom Demi? Will je mogao ubiti Chrisa. To je čisti bijes i nasilje izvan kontrole. Čuli su milijun viceva o sebi u posljednja tri desetljeća. Nisu brucoši u svijetu Hollywooda i komedije. Izgubio je razum- napisao je komičar, a potom obrisao objavu koja se počela širiti društvenim mrežama. Smithovo ponašanje osudila je i komičarka i glumica Kathy Griffin.

Let me tell you something, it’s a very bad practice to walk up on stage and physically assault a Comedian.

Now we all have to worry about who wants to be the next Will Smith in comedy clubs and theaters. — Kathy Griffin (@kathygriffin) March 28, 2022

-Da vam nešto kažem, jako je loša praksa izaći na pozornicu i fizički nasrnuti na komičara. Sada se svi moramo zabrinuti oko toga tko želi biti sljedeći Will Smith u komičarskim klubovima i kazalištima. Akademija je aludirala na Smithov šamar, ali to nije eksplicitno spomenula u izjavi objavljenoj na Twitteru- napisala je Griffin.

Novinarka i autorica Maria Shriver također se osvrnula na incident te je napisala kako se ne nismo smjeli dovesti u situaciju da javno gledamo napad glumačke zvijezde, a potom nakon nekoliko minuta kasije slušamo ovacije i njegov govor o ljubavi.

#WillSmith says he wants to be a vessel for love. Love is not violent. Love is not what was displayed on a global stage tonight. #Oscars — Maria Shriver (@mariashriver) March 28, 2022

Tenisačica Serena Williams čije je djetinjstvo prikazano u filmu ''King Arthur'' na svom je Instagram profilu objavila kratki video.

Foto: Instagram

-Morala sam sjesti i uzeti piće- rekla je tenisačica u videu koji je snimila u dvorani, no nije direktno komentirala incident.

Incident je ubrzo postao viralan, a brojni gledatelji i zvijezde svoje su komentare ostavili na Twitteru, Društvenim mrežama počela se širiti fotografija Nicole Kidman koja je postala ''simbol'' dodjele.

Check out Nicole Kidman's reaction to Will Smith slapping Chris Rock last night at the #Oscars pic.twitter.com/ASA7jd94wv — 105.9 The Region (@1059TheRegion) March 28, 2022

Na društvenim mrežama oglasio se i Jaden Smith koji je na Twitteru kratko napisao: ''Tako mi to radimo'', a potom je objavio fotografiju sa sunčanim naočala uz koju je napisao kako ga je govor njegovog oca rasplakao.

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Poznato je kako Akademija filmske umjetnosti i znanosti ima stroge smjernice u svom kodeksu ponašanja, a na Twitteru su objavili kako ne opraštaju nasilje članova.

Na Twitteru se pojavila i fotografija zvijezda koje su dodjelu pratile na večeri magazina Vanity Fair koji je kasnije organizirao i službenu zabavu nakon ceremonije. Fotografiju je podijelio novinar Derek Blasberg, a nastala je u trenutku kada se dogodio incident.

-Svi za mojim stolom manično guglaju što je Smith rekao Rocku- napisao je Derek uz fotografiju na kojoj se vide Jason Bateman i Sienna Miller kako stoje iza glumice Sarah Paulson, koja pokušava pronaći više informacija o incidentu. Mnogi su komentirali kako fotografija podsjeća na legendarni selfie koji je 2014. godine snimila voditeljica Ellen DeGeneres koja je okupila Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Bradleyja Coopera, Angelinu Jolie, Jareda Leta, Lupitu Nyong'o, Brada Pitta i Kevina Spaceyja.

Meanwhile, this is everybody at my table at the @vanityfair Oscar dinner manically googling wtf Will Smith just said to Chris Rock 🤷🏻‍♂️🍿 pic.twitter.com/rJBz4LCboW — Derek Blasberg (@DerekBlasberg) March 28, 2022

Smith je nakon incidenta osvojio nagradu za najboljeg glumca za film "Kralj Richard" i uputio ispriku u svom suznom govoru prihvaćanja.

– Želim se ispričati Akademiji. Želim se ispričati svim svojim kolegama nominiranima. Ovo je prekrasan trenutak i ne plačem zbog osvajanja nagrade. Nije riječ o osvajanju nagrade. Radi se o tome da možete obasjati svjetlom sve ljude – rekao je Smith.

Policijska uprava Los Angelesa također se oglasila o incidentu te su potvrdili kako je Chris Rock ''odbio podnijeti policijsku prijavu''.

-Istražna tijela LAPD-a svjesna su incidenta između dvije osobe tijekom programa dodjele Oscara. U incidentu je jedna osoba ošamarila drugu. Osoba koja je uključena odbila je podnijeti policijsku prijavu. Ako uključena strana želi policijsko izvješće kasnije, LAPD će biti na raspolaganju da dovrši istražno izvješće- stoji u priopćenju Policijske uprave Los Angelesa.

