Natjecatelj "Života na vagi" objavio sliku i priznao: 'Samo sam jeo i trpao u sebe'

Najnovijom objavom na Instagramu bivši kandidat "Života na vagi" Marko Kregar želio je ohrabriti sve koji se nalaze pred izazovom skidanja suvišnih kilograma.

- Ovaj tu lijevi dečko je prije "Života na vagi" progutao antilopu, al' u stvarnosti nije bio takav. Znam ga ja vidio sam ga i tješio ga da nije debel i da je to samo maska i da je on ustvari samo nizak jer da ima 2,49 m visine bio bi idealne težine... - započeo je Marko koji je proteklih nekoliko mjeseci u sretnoj ljubavnoj vezi.

Foto: Instagram

- A ovaj desni to je dečko koji je uvijek skretao desno,trenirao mukotrpno, nije se dao omesti, gurao i kad je bilo teško, plakao, padao, budio se u bolovima, bio ljut sam na sebe, ali isplatilo se jer taj desni dečko skinuo je sveukupno od slike do slike ugodnih 68 kg i nije stao već se i dalje bori sa svojim kilama i ide prema cilju... Nije lako i sad ima uspona i padova ali i dalje gura.... Da, dragi ljudi u ove dvije slike sam ja... Ni sam sada ne vjerujem da sam bio ovoliki i da se nisam pokretao 10 punih godina već samo jeo i trpao u sebe lopatom Alije Sirotanovića.... Sve je moguće kada čovjek ima želju. Sve je moguće kada ljudi odluče da je dosta... Zato nikada ne odustajte, živite svoje snove i gurajte ka cilju... Sve što je daleko može biti blizu, ako ti to želiš.... - napisao je ispod slike na koju su počeli stizati komentari puni čestitki i pohvala.

Podsjetimo, nedavno je Marko bez dlake na jeziku dao svoj osvrt na cijene koje su podivljale na Jadranu. Kregar je javno izrazio svoje nezadovoljstvo nakon što je od prijatelja čuo da porcija srdelica u jednom restoranu stoji čak 120 kn.

– Pohlepna ste stoka koja bi za tri mjeseca rada dr*ala *itu cijelu zimu pa nabijate cijene i hrane i pića i apartmana i uz to izrabljujete radnike da vam rade za 3000 kuna po 12 sati. To samo pokazuje kakvo smo dno od zemlje i nije ni čudo da svi idu u Grčku i Tursku na more, a ne idu na Jadran... A to možemo zahvaliti svima koji nabijaju cijene svega jer su pohlepni. E, pa draga moja nacijo, neka nam je tako kad smo govna, živjeli! – zaključio je Kregar i svojim statusom izazvao lavinu komentara.

''Istinu zboriš'', ''Potpisujem'', ''Sve si dobro rekao'', samo su neki od komentara ispod objave.